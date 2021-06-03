#Букви повідомляють, де та коли дивитися трансляцію матчу.
Де: Дніпро-Арена (м. Дніпро, Україна)
Коли: 21:00 за Києвом
Арбітр: Шимон Марциняк
Де дивитися трансляцію: канали “Україна” і “Футбол 1”, платформи Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТВ, Vodafone TV.
Орієнтовні склади
Україна : Бущан – Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв – Шапаренко, Степаненко – Циганков, Малиновський, Ярмоленко – Бесєдін.
Північна Ірландія : Пікок-Фаррелл – Віт, Браун, Кеткарт, Макнейра, Макгинн – Даллас, Томпсон, Макканн – Джонс, Маккалмонт.
Для команди Андрія Шевченка це другий контрольний матч в рамках підготовки до Євро-2020, на якому “жовто-сині” стартують 13 червня. Перед цим збірна України зіграла внічию з командою Бахрейну, зумівши уникнути поразки в кінцівці зустрічі – 1: 1.
Востаннє Україна та Північна Ірландія зустрічалися на полі на Євро-2016. Тоді українці програли з рахунком 0:2.
- Раніше румунська футбольна федерація опублікувала правила для вболівальників, які планують відвідати матчі збірної України в Бухаресті на Євро-2020.