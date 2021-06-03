У четвер, 3 червня, збірна України проведе товариський матч проти збірної Північної Ірландії. Поєдинок відбудеться в рамках підготовки до Євро-2020.

#Букви повідомляють, де та коли дивитися трансляцію матчу.

Де: Дніпро-Арена (м. Дніпро, Україна)

Коли: 21:00 за Києвом

Арбітр: Шимон Марциняк

Де дивитися трансляцію: канали “Україна” і “Футбол 1”, платформи Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Київстар ТВ, Vodafone TV.

Орієнтовні склади

Україна : Бущан – Миколенко, Матвієнко, Кривцов, Караваєв – Шапаренко, Степаненко – Циганков, Малиновський, Ярмоленко – Бесєдін.

Північна Ірландія : Пікок-Фаррелл – Віт, Браун, Кеткарт, Макнейра, Макгинн – Даллас, Томпсон, Макканн – Джонс, Маккалмонт.

Для команди Андрія Шевченка це другий контрольний матч в рамках підготовки до Євро-2020, на якому “жовто-сині” стартують 13 червня. Перед цим збірна України зіграла внічию з командою Бахрейну, зумівши уникнути поразки в кінцівці зустрічі – 1: 1.

Востаннє Україна та Північна Ірландія зустрічалися на полі на Євро-2016. Тоді українці програли з рахунком 0:2.