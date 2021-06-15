У четвер, 17 червня, збірна України протистоятиме Північній Македонії в другому турі чемпіонату Європи-2020.

#Букви розповідають, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу.

Де: Арена Національ (Бухарест, Румунія)

Коли: 17 червня о 16:00 за Києвом

Арбітр: Фернандо Андрес Рапалліні

Де дивитися пряму трансляцію: Футбол 1, Футбол 2, канал Україна, Vodafone TV, Megogo, Київстар ТБ, Воля ТБ.

Орієнтовні склади команд

Україна : Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Зінченко, Сидорчук, Малиновський; Ярмоленко, Яремчук, Циганков.

Північна Македонія : Димитрієвски; С. Рістовскі, Мусліу, Д. Велкоскі, Аліоскі; Ніколов, Адемі, Барді; Ельмас, Пандєв, Трайковскі.

Цікаві факти

Україна і Північна Македонія зустрінуться на полі вп’яте. У товариських матчах перевага була на боці балканців – нічия та перемога. А от офіційні поєдинки в рамках відбору на Євро-2016 “синьо-жовті” виграли – 1:0 у Львові, 2:0 у Скоп’є.

Цікаво, що обидві команди стартували на Євро-2020 програшем. У першому турі чемпіонату Європи Україна поступилася Нідерландам (2:3), а Північна Македонія програла Австрії (1:3).

Прогнози букмекерів

Букмекери William Hill називають фаворитом зустрічі команду Андрія Шевченка. Коефіцієнт на перемогу України становить 1.61, а тріумф Північної Македонії оцінюють аж у 6.50. Коефіцієнт нічиї – 3.70.

Найімовірнішим підсумком матчу вважають перемогу “синьо-жовтих” з рахунком 1:0.

Букмекерська контора Bwin погоджується з прогнозами колег. Тріумф України оцінюється в 1.62, водночас на команду Північної Македонії пропонують поставити за 6.00. Коефіцієнт нічиєї – 3.60.

Нагадаємо, що півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця на Євро-2020, опублікував селфі з лікарні й подякував за підтримку.

Інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.

У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.

Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.

13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.