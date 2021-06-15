#Букви розповідають, де і коли дивитися пряму трансляцію матчу.
Де: Арена Національ (Бухарест, Румунія)
Коли: 17 червня о 16:00 за Києвом
Арбітр: Фернандо Андрес Рапалліні
Де дивитися пряму трансляцію: Футбол 1, Футбол 2, канал Україна, Vodafone TV, Megogo, Київстар ТБ, Воля ТБ.
Орієнтовні склади команд
- Україна: Бущан; Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко; Зінченко, Сидорчук, Малиновський; Ярмоленко, Яремчук, Циганков.
- Північна Македонія : Димитрієвски; С. Рістовскі, Мусліу, Д. Велкоскі, Аліоскі; Ніколов, Адемі, Барді; Ельмас, Пандєв, Трайковскі.
Цікаві факти
Україна і Північна Македонія зустрінуться на полі вп’яте. У товариських матчах перевага була на боці балканців – нічия та перемога. А от офіційні поєдинки в рамках відбору на Євро-2016 “синьо-жовті” виграли – 1:0 у Львові, 2:0 у Скоп’є.
Цікаво, що обидві команди стартували на Євро-2020 програшем. У першому турі чемпіонату Європи Україна поступилася Нідерландам (2:3), а Північна Македонія програла Австрії (1:3).
Прогнози букмекерів
Букмекери William Hill називають фаворитом зустрічі команду Андрія Шевченка. Коефіцієнт на перемогу України становить 1.61, а тріумф Північної Македонії оцінюють аж у 6.50. Коефіцієнт нічиї – 3.70.
Найімовірнішим підсумком матчу вважають перемогу “синьо-жовтих” з рахунком 1:0.
Букмекерська контора Bwin погоджується з прогнозами колег. Тріумф України оцінюється в 1.62, водночас на команду Північної Македонії пропонують поставити за 6.00. Коефіцієнт нічиєї – 3.60.
Нагадаємо, що півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який переніс зупинку серця на Євро-2020, опублікував селфі з лікарні й подякував за підтримку.
Інцидент стався 12 червня на грі між Данією та Фінляндією ближче до кінця першого тайму. На полі в Копенгагені Еріксен несподівано впав на землю, гру зупинили. Йому на полі почали надавати першу медичну допомогу: штучне дихання, а потім забрали з матчу.
У цей час інші гравці збірної Данії обступили футболіста, щоб затулити його від об’єктивів телекамер.
Арбітр і футболісти покликали медиків, а ті одразу на полі зробили Еріксену серцево-легеневу реанімацію.
13 червня Еріксен прийшов до тями у лікарні.
- У понеділок, 14 червня, півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен дав перший коментар італійській пресі після зупинки серця під час матчу на Євро-2020 проти збірної Фінляндії.