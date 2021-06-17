У четвер, 17 червня, збірна України проведе свій другий поєдинок на чемпіонаті Європи з футболу (Євро-2020). Суперником українців буде команда Північної Македонії.

Про це поінформували в пресслужбі Української асоціації футболу.

Місце проведення матчу: Бухарест (Румунія), стадіон “Арена Націонале”.

Час початку матчу: о 16:00 (за київським часом).

Хто транслюватиме: в прямому ефірі поєдинок покажуть телеканали “Україна”, “Футбол 1”, “Футбол 2”, а також Київстар ТБ, Воля ТБ, відеосервіс MEGOGO.

Головним арбітром матчу виступить аргентинець Фернандо Андрес Рапалліні.

Як відомо, національні збірні Україні та Північної Македонії виступають у групі С (разом із Нідерландами та Австрією).

Орієнтовні склади команд

Заявка збірної України на матч із Північною Македонією: Георгій Бущан, Едуард Соболь, Георгій Судаков, Сергій Кривцов, Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Роман Яремчук, Микола Шапаренко, Марлос, Андрій Пятов, Ілля Забарний, Євген Макаренко, Віктор Циганков, Віталій Миколенко, Олександр Зінченко, Артем Бєсєдін, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко, Анатолій Трубін, Олександр Тимчик, Артем Довбик.

Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Північною Македонією не ввійшли Олександр Зубков, Денис Попов і Роман Безус.

Північна Македонія: Димитрієвски; С. Рістовскі, Мусліу, Д. Велкоскі, Аліоскі; Ніколов, Адемі, Барді; Ельмас, Пандєв, Трайковскі.

Цікаві факти

Україна і Північна Македонія зустрінуться на полі вп’яте. У товариських матчах перевага була на боці балканців – нічия та перемога. А от офіційні поєдинки в рамках відбору на Євро-2016 “синьо-жовті” виграли – 1:0 у Львові, 2:0 у Скоп’є.

Цікаво, що обидві команди стартували на Євро-2020 програшем. У першому турі чемпіонату Європи Україна поступилася Нідерландам (2:3), а Північна Македонія програла Австрії (1:3).