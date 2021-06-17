Про це повідомляє видання Champion.
Матч завершився з рахунком 2:1 на користь українців.
Українці відкрили рахунок на 29-й хвилині матчу, коли Андрій Ярмоленко замкнув передачу з кутового на дальній стійці.
Відео гола Ярмоленка:
Через 4 хвилини рахунок подвоїв Роман Яремчук, який майстерно уник офсайду після передачі Ярмоленка та реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером.
Відео гола Яремчука:
Північна Македонія відквитала один м’яч на початку другої половини гри – Бущан відбив одинадцятиметровий, однак Аліовскі був першим на добиванні.
Відео гола Аліоскі:
Чемпіонат Європи-2020 з футболу
Група C
2 тур, 17 червня
Україна – Північна Македонія 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 – 29 Ярмоленко, 2:0 – 34 Яремчук, 2:1 – 57 Аліоскі
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