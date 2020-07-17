Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, міністр оборони України Андрій Таран.
“Одночасно з урахуванням накопичення (російських – ред.) військ під приводом підготовки до стратегічних навчань “Кавказ-2020” керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України планує в цей же час – в останню декаду вересня – проведення стратегічних командно-штабних навчань “Об’єднані зусилля -2020”, – зазначив він.
“Ми очікуємо також, що представники країн НАТО зможуть взяти участь у цих навчаннях”, – додав Таран.
За словами міністра, в рамках навчань планується перевірити здатність Генштабу ЗСУ “в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО”, а також здатність “організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО”.
Під час навчань проведуть перевірку бойової готовності, бойові стрільби із зенітно-ракетними комплексами і з літаками Військово-повітряних сил ЗСУ, з підрозділами сухопутних військ та інших військових формувань на полігонах, розташованих на півдні України.
“Ця симетрична відповідь, згідно з нашою оцінкою, покаже готовність ЗСУ до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії”, – наголосив Таран.
(На відео – з 6:20)
Відомо, що активна фаза стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ “Кавказ-2020” запланована на кінець вересня.
Як повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України, до військових навчань Росія залучає три тисячі бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і підводних човнів. Очікується залучення не менше 100 – 120 тис. осіб.
До участі в навчаннях РФ запрошені “збройні сили 17 країн-партнерів”.
- За наказом президента Росії Володимира Путіна в РФ почалася раптова перевірка боєготовності військ Південного і Західного військових округів. Західний округ охоплює, в тому числі, північно-східний кордон України, а Південний – окупований український Крим.
- Міністр оборони України Андрій Таран сьогодні заявив, що у відомстві не зафіксували факти підготовки Російської Федерації до наступу з боку окупованого Криму.
- Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив, що Військово-морські сили України (ВМС) готуються до повномасштабних бойових дій з Російською Федерацією. Не виключено, що Росія почне наступ з території окупованого Криму.