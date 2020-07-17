Україна планує провести наприкінці вересня командно-штабні навчання за участю країн НАТО – в той час, коли Росія проводитиме свої військові навчання "Кавказ-2020".

Про це повідомив сьогодні, виступаючи у Верховній Раді, міністр оборони України Андрій Таран.

“Одночасно з урахуванням накопичення (російських – ред.) військ під приводом підготовки до стратегічних навчань “Кавказ-2020” керівництво Міністерства оборони та Збройних сил України планує в цей же час – в останню декаду вересня – проведення стратегічних командно-штабних навчань “Об’єднані зусилля -2020”, – зазначив він.

“Ми очікуємо також, що представники країн НАТО зможуть взяти участь у цих навчаннях”, – додав Таран.

За словами міністра, в рамках навчань планується перевірити здатність Генштабу ЗСУ “в новій структурі діяти відповідно до стандартів НАТО”, а також здатність “організовувати взаємодію з пунктами управління збройних сил НАТО”.

Під час навчань проведуть перевірку бойової готовності, бойові стрільби із зенітно-ракетними комплексами і з літаками Військово-повітряних сил ЗСУ, з підрозділами сухопутних військ та інших військових формувань на полігонах, розташованих на півдні України.

“Ця симетрична відповідь, згідно з нашою оцінкою, покаже готовність ЗСУ до надання гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії”, – наголосив Таран.

(На відео – з 6:20)

Відомо, що активна фаза стратегічних командно-штабних навчань збройних сил РФ “Кавказ-2020” запланована на кінець вересня.

Як повідомляли в Головному управлінні розвідки Міноборони України, до військових навчань Росія залучає три тисячі бойових броньованих машин (з них не менше 500 танків), 300 літаків, 250 вертольотів, 50 кораблів і підводних човнів. Очікується залучення не менше 100 – 120 тис. осіб.

До участі в навчаннях РФ запрошені “збройні сили 17 країн-партнерів”.