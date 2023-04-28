Україна планує збільшити потужність електричних мереж міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року, зокрема завдяки будівництву нових ліній електропередач з Польщею та Румунією.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву заступника міністра енергетики Ярослава Демченкова.

“Ми прагнемо збільшити обсяг експорту та імпорту електроенергії між країнами-членами ЄС та Україною. Завершується будівництво ЛЕП “Хмельницька АЕС – Жешув”. Плануємо будівництво нових ліній, розширювати енергетичні коридори, які посилять можливості експорту та імпорту”, – зазначив заступник міністра енергетики.

Також він зазначив, що у довгостроковій перспективі Україна планує збільшити потужність міждержавних перетинів до 6 ГВт до 2030 року.

За словами Рослава Демченкова, такі транскордонні проєкти з розвитку електричних мереж слід розглядати як проєкти спільного інтересу Ініціативи трьох морів в транс’європейських мережах. Він наголосив, що серед пріоритетних проєктів — будівництво ЛЕП між Україною та Польщею, а також іншої лінії між Україною та Румунією.

“В наших умовах важлива модернізація та реконструкція розподільних мереж, впровадження “розумного обліку” електроенергії, цифровізація підстанцій та інтеграція розподіленої генерації. Ця робота може стати також сферою інтересів для бізнесу країн Ініціативи”, – підкреслив заступник міністра енергетики.

А також додав, що Україна визначила одним зі своїх пріоритетів розвиток атомної енергетики та відновлюваних джерел енергії. Безвуглецева українська електроенергія своєю чергою допоможе Європі здійснити “зелений” перехід та підвищить енергетичну стійкість ЄС.

Нагадаємо, що Ініціатива трьох морів створена для посилення економічних та інфраструктурних зв’язків поміж країнами, що розташовані поряд з Балтійським, Чорним і Адріатичним морями. У межах Ініціативи діє Інвестиційний фонд для фінансування перспективних проєктів, що створюють транспортну, енергетичну та цифрову інфраструктуру в регіоні Тримор’я.