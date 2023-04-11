Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на заяву Германа Галущенка.

За словами очільника Міненерго, відновлення Україною експорту електроенергії до європейських країн – це доказ невдачі РФ у намаганні зруйнувати українську енергосистему.

Герман Галущенко нагадав, що Україна навіть в умовах війни експортувала електроенергію до європейських країн, проте з огляду на початок масованих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури була вимушена припинити постачання з 11 жовтня 2022 року.

“І зараз ми відновили експорт. Насправді це – наша відповідь на російські варварські атаки, це доказ того, що у держави-терориста нічого не вийшло з погляду знищення нашої енергетичної системи. І зараз ми сподіваємося вийти на ті обсяги експорту, які були минулого року. Ми плануємо і будемо вести перемовини і щодо їх збільшення, тому що сьогодні резерв у системі дозволяє це зробити”, – зазначив міністр енергетики.

Він також наголосив, що ключовим завданням є забезпечення внутрішніх українських потреб в електроенергії, і в разі зміни ситуації експорт можуть зупинити: “Безумовно, не може йтися про експорт електроенергії в умовах, якщо не буде забезпечено належний рівень генерації”.

Герман Галущенко пояснив, що прибутки від експорту електроенергії дозволять залучити додаткові фінансові ресурси для відновлення енергетичних об’єктів, зруйнованих або пошкоджених внаслідок російських атак.

За словами очільника Міненерго, зараз планується збільшення перетинів між Україною та Польщею, що дозволить наростити обсяги експорту.