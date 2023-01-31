31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна розраховує отримати від 120 до 140 сучасних західних танків у межах "першої хвилі" постачання із 12 країн.

Про це глава МЗС заявив під час брифінгу.

За його словами, поки що зарано називати усі країни коаліції та їх практичні внески, оскільки деякі з них ще мають ухвалити рішення відповідно до внутрішніх процедур.

“У першій хвилі внесків Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. Також дуже розраховуємо на Leclerc”, – наголосив дипломат.

Наразі Україна продовжує працювати над розширенням танкової коаліції та збільшенням внесків учасниками, запевнив Кулеба.

Міністр також поновив заклики щодо винищувачів, заявивши, що українські військові “повинні отримати всі типи озброєння, необхідного для захисту та відновлення територіальної цілісності нашої країни”.

Танки — це найпотужніша зброя прямого наступу, яка наразі надана Україні, система з важким озброєнням для ведення ближнього бою. Якщо їх правильно використовувати з необхідною підготовкою, вони могли б дозволити Україні відвоювати територію, яку росіяни встигли захопити та спорудити оборонні лінії. США почали постачати відремонтовані танки Т-72 радянських часів, але сучасні західні танки на покоління випереджають за здатністю вражати позиції противника.

25 січня уряд Німеччини погодився надати Україні танки Leopard та дозволив реекспорт іншим країнам, які мають такі танки у своєму арсеналі. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що країна продовжить збільшувати військову підтримку України.

Також стало відомо, що США постачать в Україну танк M1A2 Abrams, який має значно покращені можливості порівняно з попередньою моделлю M1A1.

Окрім цього, американський лідер Джо Байден оголосив, що Штати розпочинають навчання для ЗСУ на Abrams “якнайшвидше”. Він погодився, потрібен час, щоб спорядити танки на поле бою, водночас термінів не озвучив.

Своєю чергою, 25 січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що рішення надати Україні передові західні танки було як дипломатичним, так і військовим зусиллям, зазначивши, що сьогоднішнє рішення “готувалося кілька тижнів”.

30 січня у Норвегії пообіцяли відправити в Україну бойові танки німецького виробництва Leopard 2 якнайшвидше. Ймовірно, техніку варто очікувати під кінець березня.