Україна знаходиться на фінальному етапі підписання договору з американською компанією Pfizer на постачання вакцини проти COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗ.

Крім того, Міністерство охорони здоров’я перебуває у тісному контакті з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу, які зараз знаходяться на останньому етапі клінічних досліджень.

“Окрім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо перемовини і вже фактично на стадії підписання договорів із Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією Сінофарм”, – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що зараз питання закупівлі вакцини проти коронавірусу є пріоритетним для Кабміну та президента.