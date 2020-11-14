Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, інформує пресслужба МОЗ.
Крім того, Міністерство охорони здоров’я перебуває у тісному контакті з усіма виробниками вакцин проти коронавірусу, які зараз знаходяться на останньому етапі клінічних досліджень.
“Окрім ініціативи COVAX, до якої ми вже приєднані, ми ведемо перемовини і вже фактично на стадії підписання договорів із Pfizer, з іншою американською компанією Moderna, компанією Sinovac, компанією Сінофарм”, – сказав Степанов.
Міністр зазначив, що зараз питання закупівлі вакцини проти коронавірусу є пріоритетним для Кабміну та президента.
- Pfizer Inc. і BioNTech SE 9 листопада оголосили, що їхня вакцина-кандидат на основі РНК, BNT162b2, продемонструвала високу ефективність проти COVID-19. #Букви розповідали, що відомо про вакцину.
- Чотири вакцини проти COVID-19 в даний час проходять масштабні клінічні випробування, але тільки для вакцини Pfizer необхідно підтримувати температуру близько мінус 75 градусів за Цельсієм або мінус 103 градуса за Фаренгейтом.