Про це в інтерв’ю “BBC News Україна” повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Я хочу подивитися на остаточне юридичне рішення, хто там у цьому списку. Але так, ми налаштовані приєднатися до цих санкцій, бо тут вже йдеться про питання послідовності політики… Україна вважає, що в цій ситуації важливо діяти єдиним фронтом. Ми робимо все, що в наших силах, щоб допомагати народу Білорусі в цій складній ситуації”, – наголосив Кулеба.

Очільник МЗС уточнив, що Україна планує приєднатися саме до персональних санкцій щодо певних представників керівництва Білорусі. Вводити економічні санкції, обмежувати торгівлю Київ не планує.

“Що стосується економічної взаємодії – ми не плануємо атакувати. Ми не плануємо робити Білорусі ще гірше – ми бажаємо їй тільки добра. В нас немає в планах якогось ембарго, запровадження якихось обмежень на торгівлю”, – пояснив Кулеба.

За словами міністра, торгівля між Україною і Білоруссю є взаємовигідною, тому введення торгових санкцій Києвом (або Мінськом – у відповідь) не буде розумним кроком.

Кулеба допускає зміну даної позиції в разі, якщо Росія встановить контроль над білоруськими підприємствами.

“От тоді треба сідати і аналізувати кожен великий контракт, дивитися, чи не з’явилися додаткові ризики, бо в нас є висока взаємодія і у військово-торговому секторі”, – зазначив міністр.

Крім того, за словами голови МЗС, Україна не зменшуватиме рівень дипломатичного представництва в Мінську.

“Я не бачу підстав для розриву дипломатичних відносин або для пониження присутності України в Білорусі до рівня тимчасового повіреного, як у нас це з Росією”, – пояснив Кулеба.

Це означає, що посол України і в подальшому працюватиме в Білорусі. Однак з офіційних контактів залишиться тільки “вікно комунікації” через МЗС.