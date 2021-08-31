Україна планує продовжувати евакуацію своїх громадян із Афганістану після 31 серпня.

Про це повідомив у коментарі #Буквам речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За його словами, маршрути повернення громадян України можуть бути скориговані, “залежно від розвитку ситуації в аеропорту Кабула”.

Ніколенко уточнив, що останнім часом надходять нові запити на евакуацію з Афганістану.

“Безпекові ризики в країні продовжують зростати. За останні кілька днів МЗС та посольство України в Таджикистані спостерігають нову хвилю запитів про евакуацію із Афганістану. Зараз посольство уточнює дані людей, їхню кількість, місце знаходження і підтримує з ними зв’язок”, – наголосив Ніколенко.

Він додав, що наразі дипломати разом із представниками інших відомств опрацьовують подальші безпечні шляхи виїзду. Зокрема розглядається можливість використання інших аеропортів або наземних маршрутів.

“Щойно з’явиться перша нагода, всі наші громадяни, які повідомили про себе українському посольству в Таджикистані, отримають інструкції про подальші дії”, – запевнив речник МЗС.

Він нагадав, що Україна вже організувала шість евакуаційних рейсів, які вивезли понад 650 людей.

Коротке повідомлення про намір продовжувати евакуацію українців із Афганістану Ніколенко оприлюднив і в своєму Twitter-акаунті.

Як відомо, Україна спершу евакуювала 30 своїх громадян з Афганістану.

Станом на ранок вівторка, 17 серпня, 120 громадян України та членів їхніх родин виявили бажання евакуюватися з Афганістану, територію якого захопили бойовики ісламістського угруповання “Талібан”.

22 серпня вранці приземлився другий евакуаційний борт України, що доправив людей з Кабула до Києва. Військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних Сил евакуював з Афганістану 83 особи, зокрема 31 українця, а також громадян інших держав. Серед громадян України – 12 осіб, які перебували на військовій базі поблизу Кабула. Також були евакуйовані представники міжнародних медіа та громадських організацій.

23 серпня Україна евакуювала з Афганістану 98 осіб: 41 українця та 57 афганців. Це був вже третій евакуаційний рейс нашої держави після загострення ситуації в Афганістані.

28 серпня із Афганістану до України евакуювали ще близько 360 українців і громадян інших країн. Евакуація здійснювалася трьома літаками.