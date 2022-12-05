Згідно з повідомленнями українських офіційних осіб, українські сили планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським силам відновити ініціативу.

Про це інформує Інститут вивчення війни (ISW).

4 грудня речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий заявив, що мерзлий ґрунт дає змогу просуватися важкій колісній та гусеничній техніці, тож ЗСУ готує таку техніку до зимових операцій. Також він заявив, росіяни, а особливо свіжомобілізовані, до боїв узимку не готові.

18 листопада заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов заявив, що українські війська продовжуватимуть бої взимку, оскільки будь-яка пауза дозволить російським військам посилити свої підрозділи та позиції.

Раніше Міноборони України також натякало на зимовий контрнаступ.

Високопоставлені урядовці США вважають оптимальним вікном можливостей для України провести більше контрнаступів навесні, а не зиму. Інститут вивчення війни вважає таке переконання помилковим. В аналітичному центрі переконані: здатність України зберегти військову ініціативу та продовжити темп своїх поточних оперативних успіхів залежить від того, чи українські сили продовжуватимуть проводити послідовні операції впродовж зими 2022-2023 років.

Осіннє болото перешкоджало маневреності ведення війни. Зима є найкращим часом для бойових дій з використанням важкої техніки.