Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Перше дасть можливість здійснювати дзвінки між ЄС та Україною без додаткових витрат, а також дозволить українцям користуватися мобільним інтернетом за домашніми тарифами. Друге — може відбутися вже влітку і дасть змогу робити перекази в євро без жодних комісій”, – зазначив Денис Шмигаль.

Також він додав, що Україна має амбітні цілі та системний план щодо того, як стати членом ЄС найближчим часом.

“Ми готові швидко провести необхідні зміни, впровадити необхідні європейські регуляції та інтегруватися в європейські проєкти. Для цього нам не потрібно ні 10, ні 15 років. Ми довели, що можемо робити все це набагато швидше”, – зазначив прем’єр-міністр.