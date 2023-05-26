Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту до Руанди повідомив, що Україна відкриє посольство в Руандській Республіці.

Джерело: Міністерство закордонних справ України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів у столиці Кігалі переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою. Глава МЗС України повідомив, що Україна відкриє посольство в Руанді.

“Наприкінці 2022 року президент Володимир Зеленський поставив українській дипломатії чітке завдання: розширити присутність в Африці. Після ретельного аналізу ми запланували відкриття нових посольств в африканських країнах, одне з яких відкриємо в Руанді. Руандійська сторона вже надала офіційну згоду на створення української дипломатичної місії в Кігалі”, — зазначив очільник МЗС України.

Дмитро Кулеба став першим міністром закордонних справ України, який здійснив візит до Руанди з часу встановлення дипломатичних відносин. Також символічно, що візит відбувся в День Африки та 60-ї річниці заснування Організації Африканської Єдності (Африканського Союзу).

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Руанда голосує за українські резолюції в ООН, підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та солідарна з українським народом.

Під час переговорів міністри детально обговорили “Формулу миру” президента України, яка допоможе встановити справедливий та довготривалий мир в Україні та гарантуватиме безпеку у світі, зокрема в Африці. Дмитро Кулеба запросив Руанду приєднатися до втілення “Формули миру”.

Окремою темою переговорів стала продовольча безпека в Африці, експорт українських зернових в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми “Grain From Ukraine”.

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди.

Вони домовилися, що перший раунд консультацій пройде в розширеному форматі за участі представників різних відомств України та Руанди, аби визначити конкретні спільні інтереси у сферах торгівлі, цифровізації державних послуг, аерокосмічній галузі, будівництві, освіті та фармацевтиці.

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута також домовилися провести найближчим часом бізнес-форум за участі українського та руандійського бізнесу.

Насамкінець очільник МЗС України запросив руандійського колегу відвідати Україну.