Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розширює свою присутність в Африці, саме тому найближчим часом планується відкриття українського посольства в Гані.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів в Аккрі переговори із міністеркою закордонних справ Гани Ширлі Айоркор Ботчвей. Візит глави української дипломатії до Гани відбувся в межах першого в історії турне глави МЗС України країнами Африки.

Під час зустрічі Дмитро Кулеба наголосив на прагненні України започаткувати нове якісне партнерство з Ганою, яке базуватиметься на взаємній повазі, обопільній підтримці та спільній вигоді.

“У межах втілення Африканської стратегії, яка була розроблена в МЗС на доручення президента Володимира Зеленського, Україна розширює свою присутність в Африці. Ми досягли домовленості з ганійською стороною: найближчим часом плануємо відкрити українське посольство в Гані. Започаткування дипломатичної присутності в Аккрі надасть поштовх розвитку політичних контактів, торгівлі, інвестицій, культурних обмінів та взаємодії у сфері освіти”, — зазначив Дмитро Кулеба.

Міністри детально обговорили кроки задля активізації співробітництва України та Гани у сферах безпеки, кібербезпеки, цифрової трансформації, сільського господарства. Вони домовилися розпочати підготовку до створення Спільної комісії з торговельного та економічного співробітництва.

Крім того, сторони підписали меморандум про підготовку ганійських дипломатів на базі Дипломатичної академії імені Геннадія Удовенка при МЗС України. Ганійська міністерка також повідомила про готовність Гани розглянути можливість стажування українських студентів, які вивчають англійську мову.

За підсумками зустрічі міністри домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ за участі представників різних відомств двох країн для розробки комплексної “дорожньої карти” подальшого розвитку двосторонніх відносин України та Гани.