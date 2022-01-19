Попри категоричну відмову німецького уряду щодо надання зброї, Київ продовжує висувати конкретні запити. Посол України в Німеччині Андрій Мельник назвав озброєння, котре країна сподівається отримати для захисту від РФ.

Про це пише інформаційно-політичний журнал Німеччини Spiegel, коментуючи заяву посла України у ФРН Андрія Мельника щодо необхідності надання озброєння Україні.

“Йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, які є одними з найкращих у світі, які нам терміново потрібні для надійної оборони довгого узбережжя в Чорному та Азовському морях”, – зазначив посл.

Окрім цього, дипломат наголосив, що в Україні також існує велика потреба на найсучасніші системи ППО, котрі виробляють німецькі компанії.

У виданні наголошують, що Україна вже багато років вимагає від ФРН зброю, та поки що заяви та наполягання безрезультативні.

“Дивно, що в Берліні питання про історичну відповідальність також використовується як аргумент для відмови від військової допомоги. Ця відповідальність має поширюватися на український народ, який втратив не менше восьми мільйонів життів під час німецько-фашистської окупації”, – наголосив Мельник.

При цьому, у Spiegel зазначають, що наразі в коаліції ФРН починають виникати перші сумніви відносно жорсткої позиції щодо непостачання зброї.

Так, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що необхідно подумати про постачання оборонного озброєння, хоч раніше вона дотримувалась протилежної позиції.