Про це пише інформаційно-політичний журнал Німеччини Spiegel, коментуючи заяву посла України у ФРН Андрія Мельника щодо необхідності надання озброєння Україні.
“Йдеться насамперед про німецькі військові кораблі, які є одними з найкращих у світі, які нам терміново потрібні для надійної оборони довгого узбережжя в Чорному та Азовському морях”, – зазначив посл.
Окрім цього, дипломат наголосив, що в Україні також існує велика потреба на найсучасніші системи ППО, котрі виробляють німецькі компанії.
У виданні наголошують, що Україна вже багато років вимагає від ФРН зброю, та поки що заяви та наполягання безрезультативні.
“Дивно, що в Берліні питання про історичну відповідальність також використовується як аргумент для відмови від військової допомоги. Ця відповідальність має поширюватися на український народ, який втратив не менше восьми мільйонів життів під час німецько-фашистської окупації”, – наголосив Мельник.
При цьому, у Spiegel зазначають, що наразі в коаліції ФРН починають виникати перші сумніви відносно жорсткої позиції щодо непостачання зброї.
Так, голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що необхідно подумати про постачання оборонного озброєння, хоч раніше вона дотримувалась протилежної позиції.
- Нагадаємо, у квітні 2021 року голова комітету Бундестагу із закордонних справ Норберт Рьоттген вперше підтримав ідею надання Україні оборонної зброї.
- Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що “ключ до вступу України до НАТО тримає у своїх руках Німеччина”.
- 15 грудня 2021 року новообраний канцлер Німеччини заявив нижній палаті Бундестагу, що усі з великою стурбованістю спостерігають за ситуацією з безпекою на російсько-українському кордоні – заявив, що вторгнення Росії в Україну буде дорого коштувати.
- Пізніше, Андрій Мельник звернувся до уряду ФРН, зокрема до міністерки закордонних справ Анналени Бербок щодо схвалення Берліном постачання зброї в Україну на тлі загрози військової ескалації РФ.
- При цьому, глава МЗС Литви заявив, що НАТО має негайно озброїти Україну.
- Своєю чергою, депутати Бундестагу закликають тиснути на РФ “Північним потоком-2”.