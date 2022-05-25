Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Таку заяву міністр енергетики України Герман Галущенко зробив під час зустрічі з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку в Україні Джимом Хоупом.
Сторони обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани щодо відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики.
“Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам у значній мірі замістити російський газ”, – зазначив Герман Галущенко.
Також міністр енергетики України наголосив на потребі в забезпеченні ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка зараз захоплена російськими військами..
- Нагадаємо, що для України створили Фонд відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури внаслідок нападу Росії. Учасниками енергетичного співтовариства переважно стануть держави-члени ЄС.
- Польща розірвала угоду на постачання російського газу, яка мала завершитися наприкінці 2022 року. Контракт діяв з 1993 року.
- Наразі Росія є найбільшим постачальником газу в Європі з понад 40% споживання. У ЄС заявляють, що хочуть покінчити з цією залежністю до 2027 року.