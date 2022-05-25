Герман Галущенко наголосив на тому, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу та розповів про намір України зменшувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Таку заяву міністр енергетики України Герман Галущенко зробив під час зустрічі з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку в Україні Джимом Хоупом.

Сторони обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани щодо відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики.

“Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейським державам у значній мірі замістити російський газ”, – зазначив Герман Галущенко.

Також міністр енергетики України наголосив на потребі в забезпеченні ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка зараз захоплена російськими військами..