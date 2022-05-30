Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Радник голови ОПУ зазначив, що Росія вивозить награбоване зерно в Сирію. За його словами, кожен моряк, який бере участь у схемі — допомагає реалізовувати злочини з боку РФ. Тому кожного планують ідентифікувати та подати в міжнародний розшук.
“У кожному порту світу мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт”, – зазначив він.
Зазначимо, що Росія блокує торгові порти на Чорному морі. Спочатку награбоване зерно, зокрема з Херсонської та частково Запорізької області, планували продати Єгипту. Проте через міжнародний розголос країна відмовилася, а РФ знайшла, куди його збувати — в Сирію. До цієї країни вже скерували друге судно.
🇷🇺 продовжує вивозити в Сирію криваве 🇺🇦 зерно. Кожен моряк, який бере участь у 🇷🇺 схемі та допомагає реалізовувати майно, набуте злочинним шляхом, буде ідентифікований і поданий у міжнародний розшук. У кожному порту світу на мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт.
— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 30, 2022
- Нагадаємо, нові супутникові фото з порту окупованого Севастополя підтверджують, що російські загарбники продовжують викрадати українське зерно.
- Суднами, що почали рухатися в порту Маріуполя, російські окупанти можуть вивозити метал та зерно. Ці кораблі перемістились до причалів, де зазвичай відвантажують продукцію.