Радник голови ОПУ зазначив, що Росія вивозить награбоване зерно в Сирію. За його словами, кожен моряк, який бере участь у схемі — допомагає реалізовувати злочини з боку РФ. Тому кожного планують ідентифікувати та подати в міжнародний розшук.

Про це повідомив у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

“У кожному порту світу мародерів чекатиме Інтерпол з ордером на арешт”, – зазначив він.

Зазначимо, що Росія блокує торгові порти на Чорному морі. Спочатку награбоване зерно, зокрема з Херсонської та частково Запорізької області, планували продати Єгипту. Проте через міжнародний розголос країна відмовилася, а РФ знайшла, куди його збувати — в Сирію. До цієї країни вже скерували друге судно.