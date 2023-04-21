Згідно з таємним документом розвідки США, українська військова розвідка розробила плани проведення таємних атак на російські війська в Сирії за допомогою секретної курдської допомоги.

Про це повідомляє The Washington Post.

Зазначається, що метою атак на російські сили у Сирії було намагання завдати втрат як армії РФ так і приватній військовій компанії “Вагнер”. В Україні сподівалися, що втрати у Сирії змусять Росію передислокувати частину бійців з України.

Водночас реалізувати цей план не вдалося, оскільки у грудні минулого року президент України Володимир Зеленський наказав припинити планування цієї операції.

Попри це у розвідданих США, зібраних станом на 23 січня, детально описано, як просувалося планування та як могла б тривати така кампанія, якби Україна її відновила.

У документі, який місцями має позначку HCS-P, що вказує на те, що певна інформація отримана з людських джерел, детально описано, як офіцери Головного управління розвідки Міністерства оборони України могли планувати атаки, які дозволили б уникнути залучення української влади.

Росія ввела свої війська до Сирії у 2015 році, аби допомогти президенту Башару Асаду утримати владу.

Осінню 2022 року РФ перекинула частину техніки та військ зі Сирії до України.

Атаки на російські сили в Сирії “можуть підвищити рівень загрози до такого рівня, що росіянам знадобиться викликати підкріплення”, і це могло б допомогло б Україні отримати перевагу на полі бою.

Начальник Головного управління розвідки України генерал-майор Кирило Буданов від коментарів відмовився.

Під час планування, йдеться в документі, українські військові розвідники віддавали перевагу ударам по російських силах за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також розглядалась можливість атакувати виключно ПВК “Вагнер”.

Українські офіцери розглядали підготовку оперативників Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованої курдами автономної північно-східної частини Сирії, для завдання ударів по російських цілях і проведення “невизначених дій прямої дії разом з атаками БПЛА”, за словами до документа.

Оскільки планування велось минулої осені, SDF вимагали навчання, систем протиповітряної оборони та гарантії, що їхня роль буде зберігатися в таємниці в обмін на підтримку українських операцій. Керівництво SDF також заборонило завдавати удари по російських позиціях у курдських районах, йдеться в документі.

“Документи, про які ви говорите щодо наших сил, не є справжніми; наші сили ніколи не були стороною в російсько-українській війні”, – сказав Фархад Шамі, речник SDF.

У документі вказується, що Туреччина була в курсі планування. Зазначається, що турецькі офіційні особи “прагнули уникнути потенційного удару у відповідь” і запропонували Україні здійснювати свої атаки з курдських районів замість тих, які на півночі та північному заході утримують інші групи повстанців.

Проте Туреччина виступає проти SDF і вважає її основний військовий елемент, Загони народної захисту або YPG, терористичною групою. SDF є головним партнером американських військ у Сирії, де вони часто мають спільні бази під час поточної місії з придушення відродження Ісламської держави.

У листопаді, згідно з витоком документа, українські офіцери військової розвідки виявили потенційні матеріально-технічні обмеження для своїх амбіцій, включаючи “проблеми з внутрішньокурдським прикордонним контролем і створенням бази для операцій”. До 29 грудня офіцери, схоже, дізналися, що Зеленський призупинив їхнє планування. Незрозуміло, чому Зеленський наказав розвідникам припинити планування операцій, але в документі зазначається, що він міг зробити це з різних причин: тиск США, обмежене постачання Україною безпілотників або сумніви щодо успіху атак.

Іншим фактором міг бути “порівняльний успіх” операцій військової розвідки в Росії, йдеться в документі.

Київ навряд чи відновить ці плани або “покладе на Росію значні витрати в Сирії” без підтримки Сполучених Штатів і Туреччини, йдеться в документі. Якщо Україна продовжить, атаки можуть “спричинити відповідь Росії, спрямовану проти інтересів США в регіоні, якщо підтримка операції буде приписана Сполученим Штатам”.