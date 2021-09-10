У Тимчасовій слідчій комісії парламенту, яка вивчає спецоперацію щодо “вагнерівців”, заявили про сподівання Україна щодо затримання найманців у Туреччині та подальшого їх спрямування до України

Про це йшлося на брифінгу голови ТСК, депутатки фракції “Слуги народу” Мар’яни Безуглої.

Як сповіщалося, сьогодні, 10 вересня, ТСК мала оприлюднити частину висновків щодо справи “вагнерівців”. О 15:30 розпочалося закрите засідання ТСК.

На брифінгу, який відбувся посеред засідання, Безугла оголосила деякі вже наявні висновки ТСК.

За словами Безуглої, спеціальний захід із затримання найманців, які могли бути причетні до агресії РФ на Донбасі, проводився за ініціативи СБУ. Україна реалізовувала його самотужки.

За планом, найманці, яких виманили українські спецслужби, мали потрапити до Стамбулу.

“Було визначено кілька сценаріїв щодо того, як витягти частину передбачуваних бойовиків з території РФ. Основний: літак з Москви до Стамбула. Далі, оскільки ситуація з коронавірусними обмеженнями виникла, цей сценарій змінився на літак з Мінська в Стамбул. Не було передбачено якоїсь посадки примусової. Основний сценарій передбачав просто перевезення і затримання в рамках міжнародної правової операції. Тому що ті 33 людини, із них багато були дані про те, що вони брали участь у війни в Сирії. З них понад 20 брали участь у збройній агресії Російської Федерації на Донбасі”, — розповіла Безугла.

Далі, словами Безуглої, отримати цих осіб в Україну розраховували в рамках міжнародної правової взаємодії.

“Після прибуття в Стамбул передбачувано вони були б затримані через те, бо проходять по різних базах даних і затримуються у кожній цивілізованій країні”, — додала вона.

Як відомо, наприкінці липня 2020 року правоохоронні органи Білорусі заявили, що затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. Тоді заявили, що було отримано інформацію про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише три десятки осіб.