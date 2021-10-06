Відповідне рішення ухвалили на засіданні 6 жовтня.

У пояснювальній записці до проєкту зазначається, що у 2003 році уряди України та Туреччини підписали протокол про взаємне виділення земельних ділянок в Анкарі та Києві для спорудження приміщень дипломатичних місій.

Українська сторона отримала землю в дипломатичному анклаві Оран міста Анкари.

Україна планує побудувати в Анкарі нову триповерхову різнорівневу будівлю у вигляді літери “П” загальною площею 2677,63 кв. м. Окремо передбачено будівництво резиденції для посла. Також на земельній ділянці облаштують фонтан і рекреаційну зону.

Проєкт передбачає виділення 29,1 млн гривень у 2021 році та 96,69 млн гривень у 2022 році.