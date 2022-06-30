Через три місяці після отримання енергетичного безвізу почався експорт української електроенергії до ЄС.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль

30 червня Україна почала експорт власної електроенергії у напрямку Румунії. Початковий обсяг складає 100 МВт. Енергетичний безвіз із ЄС, який запрацював ще у березні 2022 року, вже дає свій осяжний та практичний результат.

За словами Дениса Шмигаля, лише за перший день державне підприємство “Укренерго” заробило 10 млн грн на продажі доступу до міждержавного перетину. Потенціал експорту української електроенергії в Європу складає до 2,5 ГВт. Якщо так буде відбуватися й надалі, то Україна зможе отримувати більше як 70 млрд грн на рік.

“Після перемоги України у війні це дозволить суттєво збільшити інвестиції у галузь та модернізувати її до найкращих європейських стандартів”, – наголосив прем’єр-міністр України.

Також він додав, що енергетика України стане однієї із головних галузей, яка зможе відновити українську економіку.

Нагадаємо, що 27 червня оператори системи передачі (ОСП) континентальної Європи ENTSO-E визнали, що “Укренерго” разом з операторами Румунії, Словаччини та Угорщини виконали всі необхідні технічні передумови для відновлення експорту електроенергії до ЄС.