Американські самохідні артилерійські установки (САУ) та данські протикорабельні ракети Harpoon почали надходити до України.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у дописі на Facebook.

За його словами, берегову оборону України посилять ракети Harpoon, а також підготовлені українські команди. Резніков запевнив, що “бойове братерство “Гарпунів” та “Нептунів” допоможе звільни та зробити Чорне море знову безпечним”.

Міністр наголосив, що отримання Україною ракет Harppon стало можливим завдяки Данії за участі британських друзів Києва.

“Я вже неодноразово зауважував про британське лідерство та особливі зусилля мого друга й колеги — великого друга України Бена Воллеса”, — зазначив у дописі Резніков.

Зокрема, міністр оборони акцентував, що на передовій уже успішно працюють три види 155-мм артилерії — гаубиця М777, гаубиця FH70, САУ «CAESAR».

Також Україна отримала САУ М109 однієї з модифікацій.

“Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн”, — повідомив Резніков.