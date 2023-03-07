Про це інформує Reuters.

За даними джерел видання, Україна не вела переговори з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після широкомасштабного вторгнення у лютому минулого року, проте Україна розуміє, що її партнери спілкуються з РФ.

“Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів”, – сказало виданню Reuters джерело на умовах анонімності.

Зазначимо, Чорноморську зернову ініціативу створено за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року та продовжено в листопаді, але термін її дії закінчується 18 березня, якщо не буде узгоджено подовження.

Минулого місяця заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков заявив виданню Reuters, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди щонайменше на рік, і що Україна хоче додати до угоди порти міста Миколаєва.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що Анкара наполегливо працює над продовженням “зернової ініціативи”, натомість Росія дала сигнал, що її не влаштовують деякі аспекти угоди.

Москва заявила, що погодиться продовжити Чорноморську зернову угоду лише за умови врахування інтересів власних сільгоспвиробників.

Зазначається, що російський сільськогосподарський експорт не був прямим об’єктом західних санкцій, але Москва каже, що обмеження на її платіжні, логістичні та страхові галузі є “перешкодою” для її можливості експортувати власне зерно та добрива.

Зауважимо, що у Сполучених Штатах закликали РФ продовжити та розширити домовленість в межах Чорноморської зернової ініціативи задля експорту українського зерна із заблокованих росіянами портів після повномасштабного вторгнення.

Представник Державного департаменту США Нед Прайс наголосив, що продовження “зернової угоди”, дія якої закінчується 18 березня, є пріоритетом США. Про це говоритиме й держсекретар Ентоні Блінкен на саміті G20.

Ці самі прохання лунали й з боку України. Нед Прайс назвав заклик продовжити угоду “благанням решти світу”, адже домовленість відкрила шляхи постачання вкрай необхідного продовольства та зерна з українських портів.

Також, як зазначив представник Держдепу, “зернова угода” допомогла знизити ціни та “нагодувати світ”. У США вважають, що немає “жодних причин, щоби будь-яка країна робила щось інше, окрім як намагатися розширити Чорноморську зернову ініціативу”.

Прайс зауважив, що Блінкен обговорив Чорноморську зернову ініціативу з Генсеком ООН Антоніу Гутеррешем і турецькими посадовцями.