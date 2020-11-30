Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на селекторній нараді, повідомляє Офіс президента.
“Вже з понеділка розблоковані кошти на придбання тестів на антиген і відсьогодні почнеться їхня закупівля”, — йдеться у повідомленні.
Голова МОЗ наголосив, що за відсутності сімейного лікаря чи неможливості зустрічі з ним українці можуть телефонувати на створену гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я, де вони отримають консультацію, а за необхідності, до них виїде мобільна бригада.
- У жовтні головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні з’являться точні тести на COVID-19, які здатні за лічені хвилини виявити вірус в організмі людини без застосування спеціального лабораторного обладнання.