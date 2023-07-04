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Україна подає до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ

Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака рейсу PS752.

Вівторок, 4 липня 2023, 18:01
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Джерело: речник МЗС Олег Ніколенко у Facebook

“Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до статті 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації”, – йдеться у тексті заяви.

Водночас у документі наголосили, що Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, щоб забезпечити притягнення Ірану до відповідальності за незаконне збиття рейсу PS752 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” шляхом якнайшвидшого передання спору до Міжнародного суду ООН.

ДОВІДКОВО. 8 січня 2020 року під Тегераном (Іран) було збито ракетами український літак Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України”. На борту, за попередньою інформацією, було 176 осіб. Ніхто не вижив. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.

Літак регулярного рейсу PS752 Тегеран – Київ повинен був прибути в Міжнародний аеропорт “Бориспіль”. Після катастрофи Іран заявив про непричетність до катастрофи літака МАУ.

У січня 2022 року Іран припинив перемовини з міжнародною групою, створеною після катастрофи Boeing 737-800 авіакомпанії МАУ, щодо виплати компенсацій.

16 квітня в Ірані суд ухвалив рішення відносно десяти військовослужбовців сил протиповітряної оборони країни за участь у збитті українського пасажирського літака авіакомпанії “Міжнародних авіаліній України” біля Тегерану. Їх засудили до тюремного ув’язнення від одного до 13 років.

Натомість в Міжнародній групі з координації допомоги жертвам рейсу PS752 та Міністерстві закордонних справ України заявили, що судові процеси в Ірані є фіктивними та несправедливими.

Теги: збиття літака МАУ, збиття літака, МАУ, МЗС, Ніколенко, ООН, позов, суд, Україна

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