Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою запропонував вчора прем’єр Словаччини Едуард Геґер після розмови з Денисом Шмигалем.
Також вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
Він наголосив, що дії загарбника отримали небачений опір. Водночас заявив, що українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір.
Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо”, – зазначив Шмигаль.
- Раніше Президент Польщі Анджей Дуда закликав міжнародну спільноту негайно надати Україні статус кандидата на членство в Європейському Союзі та одразу розпочати співбесіди щодо цього.
- Нагадаємо, 27 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підтвердила, що Європейський Союз закриває повітряний простір ЄС для Росії.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що у Європейському Союзі прийняли рішення заборонити роботу російських RT та Sputnik, а також їхніх дочірніх структур.