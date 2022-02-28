Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою запропонував вчора прем’єр Словаччини Едуард Геґер після розмови з Денисом Шмигалем.

Також вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він наголосив, що дії загарбника отримали небачений опір. Водночас заявив, що українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір.

Ми розраховуємо, що рішення буде ухвалено невідкладно. Як зазначив Президент, це і можливо, і справедливо”, – зазначив Шмигаль.