Сьогодні, 28 лютого, Україна подає заявку на вступ до Європейського Союзу за спеціальною процедурою.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Прийняти Україну в Євросоюз за новою особливою процедурою запропонував вчора прем’єр Словаччини Едуард Геґер після розмови з Денисом Шмигалем.

Також вночі Президент України Володимир Зеленський мав відповідну розмову з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Він наголосив, що дії загарбника отримали небачений опір. Водночас заявив, що українці вже давно зробили свій цивілізаційний вибір.