Україна передала до Міжнародного трибуналу ООН меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

“Сьогодні, як і передбачено процедурами Трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд Арбітражного трибуналу. Цей документ називається меморандум. Факти, зображення, докази і юридична позиція – все тут системно і якісно викладено”, – сказав очільник МЗС.

Він зазначив, що Україна розпочинає новий етап у боротьбі за справедливість і протидію російській агресії у міжнародних судових інстанціях. За його словами, Україна не прагне помсти, а прагне справедливості.

“Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом дев’яти місяців у російській тюрмі наших моряків і за утримання протягом одинадцяти місяців наших кораблів”, – наголосив Кулеба.

Крім того, заступник міністр закордонних справ Євген Єнін додав, що меморандум містить правову позицію України, в якій детально описано, які норми порушила російська сторона, а також опис фактів для підтвердження правової позиції – покази свідків, експертів.

При цьому, меморандум є конфіденційним документом, тому конкретну суму збитків Єнін назвати відмовився. Він зазначив, що структура заподіяної шкоди складається із шкоди, завданої Військово-Морським силам України за ремонт суден, а також неможливість їх використання протягом одного року, матеріальної та моральної шкоди, заподіяної морякам, яких незаконно утримували в російській в’язниці понад 9,5 місяців, а також шкоди Україні за порушення її прав.

Нагадаємо, російські військові 25 листопада 2018 року захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”. В рамках обміну українських військовополонених моряків передали українській стороні на початку вересня цього року. 18 листопада, в акваторії Чорного моря стартував процес з повернення українських катерів “Нікополь”, “Бердянськ” і буксира “Яни Капу”, які були незаконно захоплені російськими силовиками в листопаді минулого року.