Covid-19 Україна

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Україна подала позов проти Росії до ЄСПЛ

Уряд України подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Його зареєстрували 19 лютого під номером 10691/21.

Вівторок, 23 лютого 2021, 13:26

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

За його словами, позов стосується адміністративної практики Москви щодо усунення політичних опонентів. Наголошується, що це вже дев’ята позовна заява України проти РФ, зареєстрована в ЄСПЛ.

“Заява стосується тверджень Уряду України щодо адміністративної практики Російської Федерації, що наразі продовжується, стосовно цілеспрямованих операцій по вбивству опонентів Російської Федерації в Росії та на території інших країн, включаючи членів Ради Європи, поза ситуацією збройного конфлікту”, – заявив Ліщина.

Наразі сторона РФ не прокоментувала позов.

  • У вересні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав слухання у справі “Україна проти Росії” щодо звинуваченням російської сторони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупованому Криму.
  • 14 січня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав прийнятною для розгляду по суті справу “Україна проти Росії”, яка стосується незаконної анексії Криму.
Теги: ЄСПЛ, Мін'юст, Україна, РФ

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