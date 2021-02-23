Україна подала позов проти Росії до ЄСПЛ

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.
За його словами, позов стосується адміністративної практики Москви щодо усунення політичних опонентів. Наголошується, що це вже дев’ята позовна заява України проти РФ, зареєстрована в ЄСПЛ.
“Заява стосується тверджень Уряду України щодо адміністративної практики Російської Федерації, що наразі продовжується, стосовно цілеспрямованих операцій по вбивству опонентів Російської Федерації в Росії та на території інших країн, включаючи членів Ради Європи, поза ситуацією збройного конфлікту”, – заявив Ліщина.
Наразі сторона РФ не прокоментувала позов.
- У вересні 2019 року Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) почав слухання у справі “Україна проти Росії” щодо звинуваченням російської сторони в порушенні Європейської конвенції з прав людини в окупованому Криму.
- 14 січня Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав прийнятною для розгляду по суті справу “Україна проти Росії”, яка стосується незаконної анексії Криму.