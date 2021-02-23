Україна подала позов проти Росії до ЄСПЛ

Уряд України подав позов проти Російської Федерації до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Його зареєстрували 19 лютого під номером 10691/21.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України, уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина.

За його словами, позов стосується адміністративної практики Москви щодо усунення політичних опонентів. Наголошується, що це вже дев’ята позовна заява України проти РФ, зареєстрована в ЄСПЛ.

“Заява стосується тверджень Уряду України щодо адміністративної практики Російської Федерації, що наразі продовжується, стосовно цілеспрямованих операцій по вбивству опонентів Російської Федерації в Росії та на території інших країн, включаючи членів Ради Європи, поза ситуацією збройного конфлікту”, – заявив Ліщина.

Наразі сторона РФ не прокоментувала позов.