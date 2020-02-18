Прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко заявив, що на засіданні Ради безпеки піднімуть питання ескалації на Донбасі.

Про це Ніколенко повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Україна підніме питання обстрілів поблизу Золотого на засіданні Радбезу ООН, яке проводиться сьогодні“, – написав він.

Також прес–секретар розповів, що українську делегацію на засіданні очолить заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

У свою чергу голова міністерства закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що країна також підніме питання порушення Росією Мінських угод на засіданні Радбезу ООН.

“Самим рішучим чином засуджуємо цинічні спроби підтримуваних Росією сил зруйнувати нинішній крихкий статус–кво поблизу Золотого. Сьогодні в Раді Безпеки ООН Естонія підніме питання про чергове дуже серйозне порушення Росією Мінських угод і обіцянок, даних нею в Парижі“, – пише він на своїй сторінці в Twitter.