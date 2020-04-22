Про це йдеться у дослідженні міжнародної неурядової організації “Репортери без кордонів”.
Так, у 2019 році Україна займала 102 позицію рейтингу.
“Україна має різноманітний медіа-ландшафтм, її влада ухвалила ряд довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, в тому числі закон про прозорість власності ЗМІ. Однак цих досягнень недостатньо, як показує недофінансування нового незалежного громадського мовника. Набагато більше потрібно послабити жорстку владу олігархів в засобах масової інформації, заохочувати редакційну незалежність та боротися з безкарністю за насильницькими злочинами проти журналістів”, – йдеться у повідомленні.
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У дослідженні наголошується, що інформаційна війна з Росією мала негативні наслідки, “включаючи заборони на російські ЗМІ і соціальні мережі, внесення до чорного списку іноземних журналістів і судові процеси щодо державної зради.
“Репортери без кордонів” зазначають, що обрання Володимира Зеленського президентом не зменшило погрози на адресу журналістів і напади на них.
“Серед жертв – Вадим Комаров, журналіст-розслідувач, який був смертельно поранений у результаті нападу і побиття у травні 2019 року у центрі Черкас”, – йдеться в дослідженні.
Контрольований сепаратистами схід країни як і раніше залишається забороненою зоною для журналістів або іноземних спостерігачів.
За Україною “Репортери без кордонів” стежать з 2013 року.
- Ранее медиа юрист Института массовой информации Али Сафаров поймал украинских чиновников на лжи о том, что якобы в законодательстве нет процедур реагирования на дезинформацию.
- Международная правозащитная организация “Репортеры без границ” (RSF) считает, что предлагаемый Кабинетом Министров Украины законопроект о дезинформации может “представлять угрозу для свободы прессы”.