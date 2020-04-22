Україна піднялася на шість позицій у світовому рейтингу свободи преси, зайнявши 96 місце.

Про це йдеться у дослідженні міжнародної неурядової організації “Репортери без кордонів”.

Так, у 2019 році Україна займала 102 позицію рейтингу.

“Україна має різноманітний медіа-ландшафтм, її влада ухвалила ряд довгоочікуваних реформ після революції 2014 року, в тому числі закон про прозорість власності ЗМІ. Однак цих досягнень недостатньо, як показує недофінансування нового незалежного громадського мовника. Набагато більше потрібно послабити жорстку владу олігархів в засобах масової інформації, заохочувати редакційну незалежність та боротися з безкарністю за насильницькими злочинами проти журналістів”, – йдеться у повідомленні.

У дослідженні наголошується, що інформаційна війна з Росією мала негативні наслідки, “включаючи заборони на російські ЗМІ і соціальні мережі, внесення до чорного списку іноземних журналістів і судові процеси щодо державної зради.

“Репортери без кордонів” зазначають, що обрання Володимира Зеленського президентом не зменшило погрози на адресу журналістів і напади на них.

“Серед жертв – Вадим Комаров, журналіст-розслідувач, який був смертельно поранений у результаті нападу і побиття у травні 2019 року у центрі Черкас”, – йдеться в дослідженні.

Контрольований сепаратистами схід країни як і раніше залишається забороненою зоною для журналістів або іноземних спостерігачів.

За Україною “Репортери без кордонів” стежать з 2013 року.