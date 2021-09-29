Про це повідомили у пресслужбі регулятора.
Як сповіщалося, 26 травня набрало чинності рішення про припинення імпорту електроенергії з Білорусі та РФ. Воно мало діяти до 1 жовтня.
Обмеження було подовжено. Відповідну постанову регулятор прийняв на своєму засіданні 29 вересня.
“Регулятор продовжив до 1 листопада 2021 року термін обмеження доступної пропускної спроможності, що розподіляється на місячних та добових аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російською Федерацією та Республікою Білорусь), до 0 МВт”, — йдеться в повідомленні.
В НКРЕКП зазначили, що представники державного оператора “Укренерго” констатували відсутність негативного впливу заборони імпорту електроенергії зі згаданих країн.
Чи продовжуватимуть заборону в листопаді — наразі невідомо.
“Питання про продовження заборони імпорту електроенергії з вказаних країн буде вирішуватись в залежності від ситуації з накопиченням палива виробниками електричної енергії, що виробляють електроенергію з використанням вугілля, для належного проходження осінньо-зимового періоду”, — зазначили в Нацкомісії.
- Нагадаємо, в травні поточного року Міністерство енергетики просило Нацкомісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП) обмежити імпорт електричної енергії з держав, які не є членами Енергетичного Співтовариства (зокрема, Росії та Білорусі).
- В лютому керівництво найбільших теплоелектроцентралей звернулося до прем’єр-міністра з відкритим листом, в якому закликали припинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, а також скасувати штучні цінові обмеження на внутрішньому ринку.
- В березні президент Литви Гітанас Наусєда під час виступу у Верховній Раді України закликав українську владу не купувати електроенергію з Білоруської АЕС.