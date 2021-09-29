Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, подовжила заборону імпорту електроенергії з Росії та Білорусі на 1 місяць.

Про це повідомили у пресслужбі регулятора.

Як сповіщалося, 26 травня набрало чинності рішення про припинення імпорту електроенергії з Білорусі та РФ. Воно мало діяти до 1 жовтня.

Обмеження було подовжено. Відповідну постанову регулятор прийняв на своєму засіданні 29 вересня.

“Регулятор продовжив до 1 листопада 2021 року термін обмеження доступної пропускної спроможності, що розподіляється на місячних та добових аукціонах на 2021 рік, у частині міждержавних перетинів між Україною та державами, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства (Російською Федерацією та Республікою Білорусь), до 0 МВт”, — йдеться в повідомленні.

В НКРЕКП зазначили, що представники державного оператора “Укренерго” констатували відсутність негативного впливу заборони імпорту електроенергії зі згаданих країн.

Чи продовжуватимуть заборону в листопаді — наразі невідомо.

“Питання про продовження заборони імпорту електроенергії з вказаних країн буде вирішуватись в залежності від ситуації з накопиченням палива виробниками електричної енергії, що виробляють електроенергію з використанням вугілля, для належного проходження осінньо-зимового періоду”, — зазначили в Нацкомісії.