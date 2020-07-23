Про це поінформували в прес-службі Кабінету Міністрів України.
Церемонія підписання документів відбулася сьогодні в рамках робочого візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Брюсселю. Разом із ним поїхали міністр фінансів Сергій Марченко та новопризначений голова Національного банку Кирило Шевченко.
“Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди”, – наголошується в повідомленні.
Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною “низки спеціальних умов” і після проведення Єврокомісією оцінки про виконані зобов’язання.
Так, меморандумом передбачено вісім зобов’язань української сторони для отримання другої частини макрофінансової допомоги:
• підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель;
• впровадження реформи податкової та митної адміністрацій та реалізації планів податкової й митної реформ;
• посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади;
• посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури;
• розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках;
• ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів;
• запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств;
• покращення функціонування ринку газу.
Як відомо, 20 травня Рада ЄС ухвалила рішення про надання нової макрофінансової допомоги Україні і ще дев’яти країнам-сусідкам Євросоюзу. Кредитні кошти спрямовані на подолання наслідків кризи, викликаної пандемією COVID-19, і для поліпшення макрофінансової стабільності.