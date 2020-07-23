Україна і Євросоюз підписали меморандум і кредитну угоду на отримання нашою країною макрофінансової допомоги ЄС в сумі 1,2 млрд євро.

Про це поінформували в прес-службі Кабінету Міністрів України.

Церемонія підписання документів відбулася сьогодні в рамках робочого візиту прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля до Брюсселю. Разом із ним поїхали міністр фінансів Сергій Марченко та новопризначений голова Національного банку Кирило Шевченко.

“Програма макрофінансової допомоги триватиме 12 місяців і передбачатиме виплату двох траншів по 600 млн євро кожен. Передбачається, що виділення першого траншу можливе одразу після набрання чинності меморандуму про взаєморозуміння і кредитної угоди”, – наголошується в повідомленні.

Отримання другого траншу стане можливим після виконання українською стороною “низки спеціальних умов” і після проведення Єврокомісією оцінки про виконані зобов’язання.

Так, меморандумом передбачено вісім зобов’язань української сторони для отримання другої частини макрофінансової допомоги:

• підвищення прозорості та ефективності медичних закупівель;

• впровадження реформи податкової та митної адміністрацій та реалізації планів податкової й митної реформ;

• посилення незалежності, доброчесності, ефективного функціонування судової влади;

• посилення прозорості та ефективності системи державного управління та незалежності й ефективності роботи антикорупційних органів і прокуратури;

• розширення повноважень приватних виконавців; відновлення активів у державних банках;

• ухвалення у першому читанні проєкту закону про створення нового агентства (органу) для розслідування серйозних економічних та фінансових злочинів;

• запровадження нормативно-правової бази корпоративного управління для державних підприємств;

• покращення функціонування ринку газу.

Як відомо, 20 травня Рада ЄС ухвалила рішення про надання нової макрофінансової допомоги Україні і ще дев’яти країнам-сусідкам Євросоюзу. Кредитні кошти спрямовані на подолання наслідків кризи, викликаної пандемією COVID-19, і для поліпшення макрофінансової стабільності.