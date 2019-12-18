ТОВ "Оператор ГТС України" і румунський оператор TRANSGAZ підписали угоду про взаємодію за європейськими правилами з 1 січня 2020 року.

Про це повідомляє прес–служба української компанії.

Відзначається, що всі постачальники тепер отримали можливість вільно транспортувати паливо по новому маршруту – з Туреччини і Південної Європи через Румунію і Болгарію в Україну і Молдову.

“Тобто з 1 січня в міждержавної точці “Ісакча1-Орловка1″ буде доступна потужність по маршруту Україна-Румунія в розмірі 17,8 млн куб. м. на добу, а також у зворотному напрямку – 15,8 млн куб. м. на добу” , – сказано в повідомленні.

Генеральний директор “Оператора ГТС України” Сергій Макогон заявив, що таке рішення є історичним.

“Воно дозволяє створити додатковий маршрут для імпорту газу в Україну, в першу чергу, для забезпечення газом споживачів Молдови та прикордонних споживачів України в Одеській області. Це дасть можливість безперебійно пройти зиму, навіть за умови ймовірного припинення транзиту газу з РФ”, – сказав він .

Уточнюється, що вже в найближчі дні пройдуть перші аукціони на бронювання потужностей на точці “Ісакча1-Орловка1”.