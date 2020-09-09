Україна погодилася спільно з бойовиками «ДНР» проінспектувати позиції біля Шумів

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.
“Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.
Водночас у так званому МЗС “ДНР” заявили, що в спільній інспекції, яка відбудеться завтра, 10 вересня, о 14:00, візьмуть участь представники “ДНР” та представники України в СЦКК.
Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.
Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу.
Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.
Також 6 вересня військовослужбовці продовжували гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.
- 5 вересня було поширено, в тому числі в російських ЗМІ, заяву ватажка бойовиків “ДНР” Пушиліна. У ній йшлося про те, що бойовик розпорядився завдати удару по позиціях українських військ в районі селища Шуми (знаходиться неподалік від окупованої Горлівки в Донецькій області). Причиною відкриття вогню нібито є “незаконно зведені інженерні споруди в районі населеного пункту Шуми”.
- Спостерігачі ОБСЄ (попри заяви ватажка бойовиків) не зафіксували жодних змін на позиціях українських військових біля Шумів.
- Також через заяву Пушиліна Україна скликала екстрене засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі.