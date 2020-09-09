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Україна погодилася спільно з бойовиками «ДНР» проінспектувати позиції біля Шумів

На позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками "ДНР" проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми.

Середа, 9 вересня 2020, 16:21

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

“Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від  ОБСЄ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Водночас у так званому МЗС “ДНР” заявили, що в спільній інспекції, яка відбудеться завтра, 10 вересня, о 14:00, візьмуть участь представники “ДНР” та представники України в СЦКК.

Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.

Нагадаємо, 6 вересня бойовики порушили перемир’я на Донбасі. Окупанти з гранатомета прицільно обстріляли українські позиції поблизу Красногорівки. Обстріл мав місце і по позиціях ЗСУ біля Курахового (за 30 км від Красногорівки). #Букви показували, як виглядають позиції ООС після обстрілу. 

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко запевнив, що якщо російсько-окупаційні війська атакують українські позиції на Донбасі, то отримають адекватну відповідь “усіма силами й засобами”.

Також 6 вересня військовослужбовці продовжували гасити осередки пожеж на території Донецької та Луганської областей. Під час евакуації особового складу двоє українських захисників, обходячи осередок вогню в “сірій зоні”, підірвались на невідомому вибуховому пристрої на мінному полі противника.

 

Теги: бойовики, инспекция, окупанты, бойовики, инспекция, Кравчук, окупанти, ОПУ, ТКГ, Україна, Шуми, ДНР, Донбас

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