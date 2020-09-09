Україна погодилася спільно з бойовиками «ДНР» проінспектувати позиції біля Шумів

На позачергових переговорах Тристоронньої контактної групи представники України погодилися спільно з бойовиками "ДНР" проінспектувати ділянку позицій Збройних сил України в районі населеного пункту Шуми.

Про це повідомили в пресслужбі Офісу президента.

“Учасники консультацій домовилися про спільне інспектування в районі населеного пункту Шуми за участю представника координатора від ОБСЄ”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська сторона забезпечить питання логістики та гарантії безпеки всім учасникам інспекції.

Водночас у так званому МЗС “ДНР” заявили, що в спільній інспекції, яка відбудеться завтра, 10 вересня, о 14:00, візьмуть участь представники “ДНР” та представники України в СЦКК.

Зазначимо, що 6 вересня, Україна втратила на Донбасі трьох військовослужбовців. Бойовики двічі вели прицільний вогонь по позиціях ООС, вдруге українські захисники дали відсіч.