Уряд України поки не планує вводити заборону на в'їзд до нашої країни з Великої Британії через новий штам COVID-19. Але для мандрівників діятиме низка обмежень.

Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

“Уряд України наразі не заборонятиме в’їзд подорожуючим із Великої Британії. Будуть діяти лише обмеження”, – зазначив Ляшко.

Так, подорожуючі з Великої Британії повинні будуть:

• мати поліс медичного страхування, який покриває випадок інфікування COVID-19 і подальше лікування (це норма для іноземців);

• мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону;

• за відсутності тесту відправитися на 14 днів самоізоляції з додатком “Дій вдома”.

(На відео – з 27:38)