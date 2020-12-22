Про це заявив сьогодні на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
“Уряд України наразі не заборонятиме в’їзд подорожуючим із Великої Британії. Будуть діяти лише обмеження”, – зазначив Ляшко.
Так, подорожуючі з Великої Британії повинні будуть:
• мати поліс медичного страхування, який покриває випадок інфікування COVID-19 і подальше лікування (це норма для іноземців);
• мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше ніж за 48 годин до перетину кордону;
• за відсутності тесту відправитися на 14 днів самоізоляції з додатком “Дій вдома”.
(На відео – з 27:38)
- Раніше стало відомо, що, ряд країн Європи вводять або розглядають можливість введення обмежень на сполучення з Великою Британією через виявлений там новий штам коронавірусу COVID-19. Він поширюється швидше від своєї попередньої версії. При цьому вчені не вважають, що він більш смертоносний. У нещодавній заяві прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон зазначив з посиланням на наукових радників, що новий штам може бути на 70% заразнішим. Поки немає доказів, що новий штам буде стійкий до вакцин.
- Уряди Польщі, Чехії та Гонконгу, серед інших країн, прийняли рішення призупинити авіасполучення з Великобританією.
- Міністерство охорони здоров’я України рекомендує українцям утриматися від поїздок до Великої Британії і ряду інших країн, де виявили новий штам коронавірусу COVID-19.