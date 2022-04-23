За словами Президента України Володимира Зеленського, українські військові поки що не в змозі деблокувати окупований росіянами Маріуполь.

Про це він заявив на пресконференції для представників українських та міжнародних ЗМІ.

Зеленський додав, що у Маріуполі зараз складне оточення. Сьогодні був один із найскладніших днів. Російські військові стріляють з моря, суші, танків, артилерії та авіації.

Близько 9 години вечора 23 квітня президент отримав сигнал від військових, які у Маріуполі. Вони також розуміють, що наразі Україна не зможе звільнити місто.