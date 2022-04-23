Про це він заявив на пресконференції для представників українських та міжнародних ЗМІ.
Зеленський додав, що у Маріуполі зараз складне оточення. Сьогодні був один із найскладніших днів. Російські військові стріляють з моря, суші, танків, артилерії та авіації.
Близько 9 години вечора 23 квітня президент отримав сигнал від військових, які у Маріуполі. Вони також розуміють, що наразі Україна не зможе звільнити місто.
“На військову деблокаду Маріуполя Україна зараз не здатна. І українські військові, які там перебувають, це розуміють. Це реальність”, — констатував Зеленський.
- Нагадаємо, що у Маріуполі загинули маленькі артистки театру “Концепція” Очкур Єлизавета та Амельчикова Соня. Вони обидві грали головну роль Люсі у виставі “Лев, Чаклунка, Платтяна шафа”.
- Раніше українські захисники полку “Азов” опублікували відео з підвалів заводу “Азовсталь”. Тут від російських обстрілів вже майже два місяці переховуються сотні мирних жителів Маріуполя.
- Водночас за даними розвідки Великої Британії, попри заяви Росії щодо захоплення Маріуполя, у місті тривають запеклі бої, що заважає російським окупантам здійснити швидкий наступ на Донбасі.