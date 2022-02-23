23 лютого президенти України, Польщі та Литви спільно підписали заяву на тлі визнання Росією "незалежними" територій ОРДЛО. Володимир Зеленський подякував польському та литовському колегам за потужну підтримку Києва.

Про це стало відомо під час спільної пресконференції лідерів держав.

У документі йдеться про підтримку надання Україні статусу держави-кандидата на вступ до Європейського союзу.

Одразу після підписання глави держав дали спільну пресконференцію, на якій заявили, що розцінюють дії Росії як абсолютне порушення міжнародного законодавства та територіальної цілісності України.

Своєю чергою, Володимир Зеленський зазначив, що Україну також могли б підтримати конкретні кроки з боку Європейського союзу.

“Наразі це дуже важливий сигнал для українського суспільства. Я вдячний, що поважні президенти також поділяють цю думку. Підтвердження цьому є закріплена в нашій спільній заяві підтримка України з боку Польщі та Литви щодо питання надання нашій державі статусу країни-кандидатки”, – наголосив Президент України.

Анджей Дуда зауважив, що сьогоднішній приїзд до Києва є беззаперечним проявом підтримки на тлі російської загрози. Окрім цього, він нагадав, що Польща і Литва, як й Україна, межують із Росією.

Гітанас Науседа назвав ескалаційні кроки РФ “безсоромними”, проте водночас “досить очікуваними”.

У спільній заяві президентів наголошується, що дії РФ є “неспровокованим агресивним кроком”, а також грубим порушенням основоположних норм та принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН та гарантій безпеки, котрі були надані Україні Будапештським меморандумом 1994 року.

Довідка.

Копенгагенські критерії:

стабільність установ, що гарантують демократію, верховенство права, забезпечення прав людини, повагу і захист прав меншин;

наявність діючої ринкової економіки та спроможність витримати тиск конкуренції та ринкових сил у межах Європейського Союзу

спроможність взяти на себе зобов’язання, що випливають із членства в ЄС, включаючи визнання цілей політичного, економічного та валютного союзу.

Копенгагенські критерії у загальних рисах визначають вимоги до країн-кандидатів і поділяються на три групи: політичні, економічні та “правові”. Чіткої конкретизації, що саме охоплює кожен із критеріїв у зведеному вигляді, документи ЄС не містять.

Крім того, існують п’ять так званих критеріїв конвергенції (зближення), виконання яких дає країнам право вступу до економічного та валютного союзу. Вони стосуються цінової стабільності, дефіциту бюджету, державного боргу, стабільності національної валюти та відсоткових ставок.

До нових країн-кандидатів вимоги виконання критеріїв вступу значно жорсткіші, ніж це було в межах попередніх етапів розширення. Перелік основних критеріїв також може доповнюватися Європейським Союзом під час перемовин з країнами-кандидатами.