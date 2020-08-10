Заяву опубліковано на сайті МЗС України.
У понеділок, 10 серпня, міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс виступили зі спільною заявою у зв’язку з масовими протестами, які охопили Білорусь після виборів президента.
Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.
“Повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо. Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь. За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові”, — зазначили міністри.
- Нагадаємо, у Білорусі вдень 9 серпня і в ніч на 10 серпня, після виборів президента, пройшли масові протести.
- У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що акції протесту пройшли в 33 містах, затримано близько 3000 осіб, поранено 89 осіб. Слідчий комітет Білорусі порушив 21 кримінальну справу за фактами масових заворушень.
- Виборчий штаб кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської не визнав офіційні підсумки голосування. За даними білоруського ЦВК, Тихановська отримала 9,9%, а Олександр Лукашенко – 80,23%.
- 10 та 11 серпня демонстранти у Білорусі збираються на нову акцію протесту через результати голосування на виборах президента.