Міністри закордонних справ країн Люблінського трикутника (Україна, Польща та Литва) виступили зі спільною заявою з приводу протестів в Білорусі.

Заяву опубліковано на сайті МЗС України.

У понеділок, 10 серпня, міністрів закордонних справ Литви, Польщі та України Дмитро Кулеба, Яцек Чапутович і Лінас Лінкявічюс виступили зі спільною заявою у зв’язку з масовими протестами, які охопили Білорусь після виборів президента.

Міністри висловили стурбованість ескалацією ситуації в Білорусі та закликали владу утриматися від застосування сили та звільнити всіх затриманих минулої ночі.

“Повага до основних свобод та прав людини, включаючи демократію та верховенство права, є необхідною для подальшого розвитку незалежної та суверенної Білорусі, яку ми повністю підтримуємо. Ми впевнені, що лише шляхом діалогу поточну ситуацію можна вирішити на благо народу та держави Білорусь. За потреби, ми відкриті до будь-якої допомоги у сприянні цьому діалогові”, — зазначили міністри.