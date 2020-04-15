Із 135 мільйонів доларів, виділених Україні Світовим банком, 35 млн доларів будуть спрямовані на боротьбу з коронавірусом COVID-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

За його словами, вказані кошти будуть розподілені наступним чином:

• $ 20 млн – на закупівлю матеріалів і обладнання;

• $ 15 млн – на додаткове фінансування медустанов.

“Україні вдалося додатково залучити $ 135 млн від Світового банку. З них $ 35 млн підуть на боротьбу з COVID-19. Зокрема, $ 20 млн – на закупівлі необхідних матеріалів і устаткування для подолання коронавірусу, $ 15 млн – на додаткове фінансування медустанов для забезпечення організації, виявлення і лікування випадків COVID-19”, – зазначив Степанов.

Очільник МОЗ також розповів, що зараз в Україні налічується близько 200 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, які закуповуються в Китаї та Південній Кореї. Крім того, запущено виробництво українських тестів.

“Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. Наразі у нас є близько 200 тисяч ПЛР-тестів, і ця кількість постійно поповнюється… З приводу людей, яким роблять ці тести в першу чергу, є дуже чіткі медичні показники: це люди, у яких є клінічні симптоми COVID-19. Крім того, ми робимо тест всім без винятку людям, які хворіють на запалення легень”, – заявив міністр.

(На відео – з 2:20 і 6:15)