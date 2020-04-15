Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
За його словами, вказані кошти будуть розподілені наступним чином:
• $ 20 млн – на закупівлю матеріалів і обладнання;
• $ 15 млн – на додаткове фінансування медустанов.
“Україні вдалося додатково залучити $ 135 млн від Світового банку. З них $ 35 млн підуть на боротьбу з COVID-19. Зокрема, $ 20 млн – на закупівлі необхідних матеріалів і устаткування для подолання коронавірусу, $ 15 млн – на додаткове фінансування медустанов для забезпечення організації, виявлення і лікування випадків COVID-19”, – зазначив Степанов.
Очільник МОЗ також розповів, що зараз в Україні налічується близько 200 тисяч ПЛР-тестів на коронавірус, які закуповуються в Китаї та Південній Кореї. Крім того, запущено виробництво українських тестів.
“Україна повністю забезпечена необхідною кількістю ПЛР-тестів. Наразі у нас є близько 200 тисяч ПЛР-тестів, і ця кількість постійно поповнюється… З приводу людей, яким роблять ці тести в першу чергу, є дуже чіткі медичні показники: це люди, у яких є клінічні симптоми COVID-19. Крім того, ми робимо тест всім без винятку людям, які хворіють на запалення легень”, – заявив міністр.
(На відео – з 2:20 і 6:15)
- 13 квітня повідомлялося, що Світовий банк надасть Україні $135 млн на модернізацію сектору охорони здоров’я та протидію пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.
- В Україні станом на ранок 15 квітня зафіксовано 3764 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу підтверджено рекордні 392 нові випадки зараження.