Про це поінформували в прес-службі Міністерства фінансів України.

Транш було надано в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС.

Гроші надійдуть у вигляді позики під 0,125 % річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року. “Отримані кошти спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету та сприятимуть зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну та поліпшенню платіжного балансу держави”, – відзначили в Мінфіні.

У відомстві додали, що ці кошти допоможуть зберегти “фінансову стабільність в Україні” (з огляду на необхідність подолання негативних економічних наслідків, спровокованих спалахом коронавируса).

Згідно з повідомленням, отримання траншу стало можливим після виконання Україною 12-ти спеціальних умов щодо впровадження реформ в сферах: протидії та боротьби з корупцією; соціальної політики; попередження відмивання грошей; енергетики; реалізації митної політики; реформування податкової та митної служб; корпоративного управління в державних банках; протидії розмивання податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування; зменшення високого рівня безнадійних кредитів в банківській системі, а також узгодженні нової програми співпраці з МВФ.

Зараз між Урядом України та Європейською Комісією тривають консультації про умови нової програми макрофінансової допомоги ЄС для підтримки зусиль у подоланні наслідків поширення коронавируса. Тривалість програми обсягом 1,2 млрд євро складе 12 місяців і передбачає виплату двох траншей, перший з яких буде безумовним.

ДОВІДКА. Перший транш в рамах 4-й програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро Україна отримала в грудні 2018 року.

Загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отримана Україною протягом 2014 – 2020 рр. досягла 3,81 млрд євро.