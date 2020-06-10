Про це поінформували в прес-службі Міністерства фінансів України.
Транш було надано в рамках четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС.
Гроші надійдуть у вигляді позики під 0,125 % річних з терміном погашення до 10 червня 2035 року.
“Отримані кошти спрямовуватимуться на фінансування видатків державного бюджету та сприятимуть зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну та поліпшенню платіжного балансу держави”, – відзначили в Мінфіні.
У відомстві додали, що ці кошти допоможуть зберегти “фінансову стабільність в Україні” (з огляду на необхідність подолання негативних економічних наслідків, спровокованих спалахом коронавируса).
Згідно з повідомленням, отримання траншу стало можливим після виконання Україною 12-ти спеціальних умов щодо впровадження реформ в сферах: протидії та боротьби з корупцією; соціальної політики; попередження відмивання грошей; енергетики; реалізації митної політики; реформування податкової та митної служб; корпоративного управління в державних банках; протидії розмивання податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування; зменшення високого рівня безнадійних кредитів в банківській системі, а також узгодженні нової програми співпраці з МВФ.
Зараз між Урядом України та Європейською Комісією тривають консультації про умови нової програми макрофінансової допомоги ЄС для підтримки зусиль у подоланні наслідків поширення коронавируса. Тривалість програми обсягом 1,2 млрд євро складе 12 місяців і передбачає виплату двох траншей, перший з яких буде безумовним.
ДОВІДКА. Перший транш в рамах 4-й програми макрофінансової допомоги ЄС в розмірі 500 млн євро Україна отримала в грудні 2018 року.
Загальна сума пільгової кредитної допомоги ЄС, отримана Україною протягом 2014 – 2020 рр. досягла 3,81 млрд євро.
- Напередодні виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.
- Україна очікує перший транш від Міжнародного валютного фонду у червні.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що Міжнародний валютний фонд не вимагає від України прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення.