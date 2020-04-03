В Україну почали постачати препарати з діючою речовиною гідроксихлорохін, які використовуються для лікування пацієнтів з COVID-19.

Про це в ефірі ток-шоу “Право на владу” на телеканалі “1+1” повідомив новопризначений міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так у четвер, 2 квітня, Україна отримала перші 3 тисячі упаковок препарату “Плаквеніл”.

“Компанія фізично передала препарати сьогодні (2 квітня — ред.). У нас вже готовий відповідний розподіл. Передали вони 3000 упаковок, 2250 упаковок поїдуть по всіх областях, 750 залишаються в Києві для швидкого реагування”, — сказав Степанов.

За словами голови МОЗ, вже в п’ятницю може бути підписаний відповідний наказ та ліки відправлять в регіони.

Степанов пояснив, що “Плаквеніл” — це “один з препаратів, в яких ця активна речовина (гідроксихлорохін —ред.), яка безпосередньо впливає на лікування при коронавірус”.

Він додав, що Україна має намір закупити таку кількість “Плаквенілу”, якої має вистачити на лікування до 20 тисяч пацієнтів. Поставка очікується вже наступного тижня.

“У нас вже є домовленості з іншими компаніями щодо поставок цього препарату, гідроксихлорохіну”, — зазначив міністр.