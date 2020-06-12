Посольство США в Україні привітало нашу країну з отриманням членства в Програмі розширених можливостей НАТО.

Відповідну заяву оприлюднила прес-служба диппредставництва.

У посольстві наголосили, що отримання членства стало наслідком вагомого внеску України “в спільну безпеку”.

“Ми вітаємо Україну з тим, що вона стала членом Програми розширених можливостей НАТО! Союзники по НАТО надали Україні розширені можливості для поглиблення співпраці завдяки вагомому внеску України в нашу спільну безпеку”, – зазначається в заяві.

У посольстві запевнили, що США залишаються прихильними співпраці з Україною.

“Сполучені Штати залишаються відданими продовженню співпраці з нашими українськими партнерами для поліпшення сумісності з НАТО і просування реформ оборонного сектора”, – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що перевагами нового статусу України в НАТО є: поглиблений обмін розвідданими; доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО; пріоритетний доступ до оцінок і сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО; підвищення рівня сумісності України та Альянсу.

На цей час Україна є одним з шести партнерів щодо розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.

При цьому, статус України як партнера щодо розширених можливостей не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.