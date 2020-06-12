Відповідну заяву оприлюднила прес-служба диппредставництва.
У посольстві наголосили, що отримання членства стало наслідком вагомого внеску України “в спільну безпеку”.
“Ми вітаємо Україну з тим, що вона стала членом Програми розширених можливостей НАТО! Союзники по НАТО надали Україні розширені можливості для поглиблення співпраці завдяки вагомому внеску України в нашу спільну безпеку”, – зазначається в заяві.
У посольстві запевнили, що США залишаються прихильними співпраці з Україною.
“Сполучені Штати залишаються відданими продовженню співпраці з нашими українськими партнерами для поліпшення сумісності з НАТО і просування реформ оборонного сектора”, – йдеться в заяві.
Варто зазначити, що перевагами нового статусу України в НАТО є: поглиблений обмін розвідданими; доступ до навчань, на які запрошують партнерів розширених можливостей НАТО; пріоритетний доступ до оцінок і сертифікації підрозділів, залучених до сил реагування НАТО; підвищення рівня сумісності України та Альянсу.
На цей час Україна є одним з шести партнерів щодо розширених можливостей поряд з Австралією, Фінляндією, Грузією, Йорданією і Швецією. Кожен з партнерів має індивідуальні відносини з НАТО, засновані на областях, що представляють взаємний інтерес.
При цьому, статус України як партнера щодо розширених можливостей не визначає ніяких рішень щодо членства в НАТО.
- Сьогодні стало відомо, що Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.
- Раніше міністри закордонних справ країн-членів НАТО узгодили заходи щодо посилення партнерських відносин з Україною та Грузією.
- У січні віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба звернувся до НАТО з проханням розпочати офіційну процедуру розгляду заявки на приєднання України до Програми розширених можливостей Альянсу.
- У грудні минулого року Верховна Рада прийняла постанову про першочергові кроки щодо набуття повноправного членства України у НАТО.