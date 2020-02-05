В Україну доставили розроблені в Німеччині тест-системи для діагностики китайського коронавірусу (2019 nCoV).

Про це повідомили в прес-службі міністерства охорони здоров’я.

“Україна отримала тест-систему для виявлення нового коронавірусу. Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, згідно з рекомедацією ВООЗ, діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, які “відповідають епідеміологічному та клінічним визначенням хвороби”. Тобто, тільки пацієнтам з підозрою на зараження коронавірусом.

“У подальшому планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ та закупівля за кошти державного бюджету”, — додали в МОЗ.