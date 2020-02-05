Про це повідомили в прес-службі міністерства охорони здоров’я.
“Україна отримала тест-систему для виявлення нового коронавірусу. Реагенти у складі тест-системи дозволять проводити лабораторну діагностику нового коронавірусу на сучасному рівні. Набори розроблені в Німеччині з максимально можливим профілем виявлення для достовірного визначення зазначеного виду коронавірусу”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що, згідно з рекомедацією ВООЗ, діагностика буде здійснюватися виключно у випадках, які “відповідають епідеміологічному та клінічним визначенням хвороби”. Тобто, тільки пацієнтам з підозрою на зараження коронавірусом.
“У подальшому планується надходження додаткових реагентів від ВООЗ та закупівля за кошти державного бюджету”, — додали в МОЗ.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.
- Станом на ранок кількість заражених коронавірусом 2019 nCoV з Китаю перевищила позначку 19 тисяч. При цьому кількість летальних випадків перевищила 420 осіб.
- Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила надзвичайний стан міжнародного рівня через поширення коронавірусу з Китаю.