Про це йшла мова в ефірі ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі ICTV.

“Що стосується того, чого не вистачає, і ми про це домовилися — це швидкі тести [на коронавірус COVID-19]. Це те, чого потребує не тільки Україна, а будь-яка європейська країна. Ми домовилися з Китаєм, вдячні їм, окремо Джеку Ма (китайський підприємець, засновник та голова ради директорів компанії Alibaba Group — ред.). Він нам допоміг, профінансував 80 млн доларів. Завдяки йому і пану Ярославському (український бізнесмен) в суботу ми очікуємо прибуття цих швидких тестів вже в Україні. Це буде десь на 1 млн осіб, тобто їх б удет мільйон і це для нас дуже важливо”, — сказав він.

Ці тести, за словами Зеленського, будуть відправлені до лікарень. Частина — українським військовослужбовцями на передову.

“Що стосується нашої армії, наших військових — вони будуть на передовій. Тести в першу чергу ми хочемо передатисаме нашим військовим”, — зазначив він.

<noscript><iframe title="Президент Зеленский. Украина и коронавирус | Свобода слова - ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ от 16.03.2020" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/eQO602KSQog?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

Раніше повідомлялося про п’ять зафіксованих випадків інфікування COVID-19. З них 4 — в Чернівецькій області, 1 (летальний) — в Житомирській. Так, кількість хворих в Україні зросла до 7.

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про посилення в столиці карантину у зв’язку з поширенням епідемії китайського коронавируса. Рішення про введення посиленого карантину ухвалила місцева влада Вінниці, Одеси, Львова, Закарпаття. У Чернівецькій області — надзвичайний стан.