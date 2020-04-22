Європейська Комісія незабаром оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги Україні. Її розмір може перевищити мільярд євро.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

“Гарна новина від моїх друзів в Брюсселі. Зовсім скоро Європейська Комісія оголосить рішення про виділення макрофінансової допомоги у розмірі 3 млрд євро десятьом країнам-партнерам для подолання наслідків епідемії коронавірусу. При цьому, планується, що Україна може отримати понад 1 млрд євро”, – зазначив Порошенко.

“Це потужний вияв солідарності та підтримки нашої держави з боку Євросоюзу, ознака високої довіри та поваги, які розбудовувалися крок за кроком протягом попередніх років”, – переконаний Порошенко.

“Сподіваюсь, що українська влада зможе швидко зняти всі перепони до відновлення співпраці з МВФ і відкрити шлях для отримання цієї потрібної допомоги від наших європейських партнерів”, – наголосив п’ятий президент.

Порошенко також зазначив, що фракція “Європейська Солідарність” вимагає провести цього тижня позачергове засідання Верховної Ради для ухвалення так званого банківського закону.

Нагадаємо, зараз Національний банк України очікує затвердження Міжнародним валютним фондом нової трирічної програми для нашої країни. За словами глави НБУ Якова Смолія, на даний момент Фонд очікує виконання Україною ще кількох умов, зокрема, прийняття закону про ринок землі та закону, який заборонить повернення збанкрутілих банків на ринок. Це стосується, в тому числі, націоналізованого “ПриватБанку”.