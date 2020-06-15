Міжнародний банк реконструкції та розвитку виділить Україні $200 млн на "прискорення приватних інвестицій в сільське господарство".

Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Україна почала реалізацію програми “Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство”, яка передбачає виділення Міжнародним банком реконструкції та розвитку позики в розмірі $200 млн. Відповідна програма була затверджена 27 серпня 2019 року.

Як зазначили в Мінфіні, реалізація програми дозволить Україні “пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора в сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України”.

В рамках програми передбачено:

створення Державного аграрного реєстру, доступ до якого буде відкрито для широкої громадськості;

проведення інвентаризації земель державної власності та внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру;

розробка методології створення планів землекористування для об’єднаних територіальних громад;

проведення супутникового картографування території України;

створення автоматизованої системи оповіщення про зміни в Державний земельний кадастр;

підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;

посилення системи державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог Європейського Союзу та світових практик;

розробка та введення в експлуатацію інтерактивної інформаційний системи щодо безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Нагадаємо, напередодні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.