Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.

Україна почала реалізацію програми “Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство”, яка передбачає виділення Міжнародним банком реконструкції та розвитку позики в розмірі $200 млн. Відповідна програма була затверджена 27 серпня 2019 року.

Як зазначили в Мінфіні, реалізація програми дозволить Україні “пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора в сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України”.

В рамках програми передбачено:

  • створення Державного аграрного реєстру, доступ до якого буде відкрито для широкої громадськості;
  • проведення інвентаризації земель державної власності та внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру;
  • розробка методології створення планів землекористування для об’єднаних територіальних громад;
  • проведення супутникового картографування території України;
  • створення автоматизованої системи оповіщення про зміни в Державний земельний кадастр;
  • підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;
  • посилення системи державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог Європейського Союзу та світових практик;
  • розробка та введення в експлуатацію інтерактивної інформаційний системи щодо безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту.

Нагадаємо, напередодні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.