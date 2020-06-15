Про це повідомили в Міністерстві фінансів України.
Україна почала реалізацію програми “Прискорення приватних інвестицій в сільське господарство”, яка передбачає виділення Міжнародним банком реконструкції та розвитку позики в розмірі $200 млн. Відповідна програма була затверджена 27 серпня 2019 року.
Як зазначили в Мінфіні, реалізація програми дозволить Україні “пом’якшити окремі обмеження на шляху до зростання участі приватного сектора в сільськогосподарському ринку факторів виробництва та ринку товарів України”.
В рамках програми передбачено:
- створення Державного аграрного реєстру, доступ до якого буде відкрито для широкої громадськості;
- проведення інвентаризації земель державної власності та внесення відомостей про них до Державного земельного кадастру;
- розробка методології створення планів землекористування для об’єднаних територіальних громад;
- проведення супутникового картографування території України;
- створення автоматизованої системи оповіщення про зміни в Державний земельний кадастр;
- підвищення обізнаності власників та користувачів земельних ділянок щодо прав на землю та способів їх захисту;
- посилення системи державного контролю на державному кордоні України з урахуванням вимог Європейського Союзу та світових практик;
- розробка та введення в експлуатацію інтерактивної інформаційний системи щодо безпечності харчових продуктів та вимог ринків експорту.
Нагадаємо, напередодні виконавча рада МВФ схвалила 18-місячну програму підтримки України на $5 млрд.
- 12 червня Україна отримала перший транш по кредиту від Міжнародного валютного фонду.
- Прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що МВФ не вимагає від України прийняття рішень щодо підвищення пенсійного віку і тарифів на газ та опалення.