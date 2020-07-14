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Україна отримає від В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ

В’єтнам надасть Україні у вигляді гуманітарної допомоги 300 портативних апаратів штучної вентиляції легень.

Вівторок, 14 липня 2020, 12:38

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу.

“Наступна новина стосується постачання з В’єтнаму 300 апаратів ШВЛ. Ми дуже довго працювали над цим проектом, ви знаєте, що у світі існує шалений попит на апарати ШВЛ, ви знаєте, що світ готується до другої хвилі коронавірусу, і відповідно попит на такі апарати не спадає, він залишається. Кожна країна намагається мати належний запас таких апаратів для того, щоб мати змогу рятувати життя своїх найбільш тяжких хворих, і ми по всьому світі полювали на ШВЛ, і зрештою нам вдалося забезпечити надання Україні партії у 300 портативних апаратів ШВЛ. Держава не заплатила за ці апарати жодної копійки. Ці апарати є гуманітарною допомогою”, — сказав Кулеба.

  • Кабінет міністрів  схвалив виділення Міністерству охорони здоров’я 100 млн грн на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ).

 

Теги: В'єтнам, Дмитрий Кулеба, Україна, ШВЛ

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