Про це свідчать дані німецького Інституту Роберта Коха.
Уточнюється, що за останню добу в Німеччині було зафіксовано 815 випадків захворювання на коронавірус.
Даний показник є найбільшим з 15 травня, коли за добу було підтверджено 913 випадків зараження. Більш того, з 15 травня кількість заражень за одну добу жодного разу не перевищувала 800 випадків.
Відзначається, що зараз в Німеччині переживають через можливість “експорту” коронавірусу з-за кордону, оскільки після відкриття внутрішніх кордонів Європейського Союзу безліч німців виїхало на відпочинок в інші держави.
Повідомляється, що в країні на нараді міністрів охорони здоров’я федеральних земель мають намір розглянути питання доцільності ввести обов’язкове тестування прямо в аеропортах усіх людей, які прибувають до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження.
В цілому з початку епідемії коронавірусу в Німеччині було підтверджено 204 183 випадки зараження. Від COVID-19 померли 9 111 осіб.
- Раніше в МЗС назвали 23 країни, які відкриті для українців. Даний перелік включає і ті держави, куди необхідна віза. Це, зокрема, Туреччина, Сербія, Албанія, Північна Македонія, Чорногорія, Білорусь, Велика Британія, США, Мексика, Єгипет, Туніс, Республіка Корея.
- Незважаючи на загальну заборону громадянам України відвідувати країни Шенгенської зони через пандемію коронавірусу COVID-19, є 8 категорій громадян, які можуть в’їжджати до Європейського Союзу.