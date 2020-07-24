У Німеччині було зафіксовано найбільшу кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом з травня місяця.

Про це свідчать дані німецького Інституту Роберта Коха.

Уточнюється, що за останню добу в Німеччині було зафіксовано 815 випадків захворювання на коронавірус.

Даний показник є найбільшим з 15 травня, коли за добу було підтверджено 913 випадків зараження. Більш того, з 15 травня кількість заражень за одну добу жодного разу не перевищувала 800 випадків.

Відзначається, що зараз в Німеччині переживають через можливість “експорту” коронавірусу з-за кордону, оскільки після відкриття внутрішніх кордонів Європейського Союзу безліч німців виїхало на відпочинок в інші держави.

Повідомляється, що в країні на нараді міністрів охорони здоров’я федеральних земель мають намір розглянути питання доцільності ввести обов’язкове тестування прямо в аеропортах усіх людей, які прибувають до Німеччини з країн з підвищеним ризиком зараження.

В цілому з початку епідемії коронавірусу в Німеччині було підтверджено 204 183 випадки зараження. Від COVID-19 померли 9 111 осіб.