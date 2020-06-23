Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.
Уточнюється, що “червона зона” означає невідповідність критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіаційного сполучення.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз для відновлення авіасполучення з третіми країнами може затвердити необхідну норму в 40 активних випадків коронавірусу на 100 000 населення.
Показник захворюваності в Україні зараз становить вже більше 40 випадків на 100 000 населення.
Відзначається, що відповідність держав “червоній”, або “зеленій” зонам залежить не від кількості нових захворювань за останню добу, а від сумарної кількості активних випадків на певну кількість населення.
Станом на цей момент такі популярні для українських туристів країни як Туреччина, Єгипет, Болгарія і Польща належать до “зеленої” зони.
- Станом на вівторок, 23 червня, в Україні зафіксовано 38 074 випадки COVID-19, за добу — 833.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.