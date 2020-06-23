Станом на початок тижня Україна потрапила до переліку країн "червоної зони" щодо поширення коронавірусу.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Уточнюється, що “червона зона” означає невідповідність критеріям захворюваності на коронавірус для активного відновлення міжнародного авіаційного сполучення.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз для відновлення авіасполучення з третіми країнами може затвердити необхідну норму в 40 активних випадків коронавірусу на 100 000 населення.

Показник захворюваності в Україні зараз становить вже більше 40 випадків на 100 000 населення.

Відзначається, що відповідність держав “червоній”, або “зеленій” зонам залежить не від кількості нових захворювань за останню добу, а від сумарної кількості активних випадків на певну кількість населення.

Станом на цей момент такі популярні для українських туристів країни як Туреччина, Єгипет, Болгарія і Польща належать до “зеленої” зони.